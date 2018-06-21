«Мы сейчас готовим документы нашего партнёрства с Европейским союзом» – Президент Беларуси об отношениях с ЕС

Новости Беларуси. 21 июня в Минске Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Йоханнесом Ханом – еврокомиссаром, который курирует политику соседства и переговоры о расширении ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Йоханнес Хан прибыл в белорусскую столицу для того, чтобы принять участие в сессии неформального диалога министров иностранных дел стран Восточного партнерства.

Александр Лукашенко: «Мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так открывался для нас, как мы открыты для вас» Как уже отмечалось в последнее время, отношения Беларуси и ЕС динамично развиваются. Активизировались контакты на высшем уровне, участились визиты в Минск высокопоставленных европейских чиновников. В настоящее время стороны ведут переговоры по совместным приоритетам партнерства до 2020 года. Документ затрагивает государственное управление, экономику, транспорт, энергоэффективность, борьбу с изменениями климата и контакты между людьми. Продолжаются переговоры и по либерализации визового режима. Евросоюз – это второй по значимости торговый партнер Беларуси.