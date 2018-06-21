«Мы сейчас готовим документы нашего партнёрства с Европейским союзом» – Президент Беларуси об отношениях с ЕС

Новости Беларуси. 21 июня в Минске Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Йоханнесом Ханом – еврокомиссаром, который курирует политику соседства и переговоры о расширении ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Йоханнес Хан прибыл в белорусскую столицу для того, чтобы принять участие в сессии неформального диалога министров иностранных дел стран Восточного партнерства.
Александр Лукашенко: «Мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так открывался для нас, как мы открыты для вас»
Как уже отмечалось в последнее время, отношения Беларуси и ЕС динамично развиваются. Активизировались контакты на высшем уровне, участились визиты в Минск высокопоставленных европейских чиновников.
В настоящее время стороны ведут переговоры по совместным приоритетам партнерства до 2020 года. Документ затрагивает государственное управление, экономику, транспорт, энергоэффективность, борьбу с изменениями климата и контакты между людьми. Продолжаются переговоры и по либерализации визового режима. Евросоюз – это второй по значимости торговый партнер Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы сейчас готовим документы нашего партнерства с Европейским союзом. Это должно быть основой – не просто разговоры о каких-то демократии, свободе слова, политзаключенных, отмене смертной казни – это само собой разумеется, мы не снимаем это с повестки дня, мы смело и открыто об этом говорим. Но основой является наши торгово-экономические, экономические, финансовые отношения. Если мы будем видеть в отношениях с Европейским союзом это, мы можем смелее идти и на трансформацию, реформирование нашего политического устройства.
Господин Хан, примером нашего подобного поведения и политики является Восточное партнерство. Вы знаете, что не всем это нравится, в том числе и нашим партнерам отдельным, но мы строго придерживаемся линии договоренностей в Восточном партнерстве.
Почему мы идем на сотрудничество в рамках Восточного партнерства? Потому что мы предлагаем конкретные региональные экономические проекты, которые очень нужны как Европейскому союзу, Беларуси, так и восточным соседям – нашим и вашим. Это основа. Мы идем от земли, от жизни.