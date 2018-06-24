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Александр Лукашенко поздравил белорусскую молодёжь с праздником

24 июня 2018 06:22
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Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил с Днём молодежи юношей и девушек страны. Об этом сообщается на сайте Главы государства.  

Поздравление с Днем молодежи  

Вы – новое поколение суверенного государства, наследники героического прошлого белорусского народа, преодолевшего многовековой путь к обретению своей независимости. Право жить на родной земле, учиться, работать, мечтать и строить планы на завтрашний день – это великое счастье и большая ответственность. Совершенствуясь, стремясь к личному успеху, помните, что ваши судьбы связаны воедино и будут вписаны в новую историю Беларуси.  

Будьте активными, целеустремлёнными, инициативными. Пусть энергия молодости послужит источником вдохновения для ваших добрых начинаний, сделает вас самодостаточными, благополучными и счастливыми людьми.  

Александр Лукашенко.  

# Праздничные даты # Александр Лукашенко

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