Надежда Сасс, СТВ: Вспомните, за последние 10 лет какое количество преступлений происходило по инициативе неких маргиналов, считающих себя голосом народа в Украине. И никого за эти преступления не наказали. Вспомним и трагедию 2 мая 2014 года в Одессе. И таких историй было множество. И вот тогда украинские спецслужбы, я не знаю, в интересах кого они работали, но точно не в интересах украинского народа.

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Юрий Дудкин, военный эксперт:

Да, вы совершенно правы. Дело в том, что и в Беларуси, и в Украине все эти маргиналы, как мы говорим, находятся под непосредственным контролем, под пристальным вниманием иностранных военных разведок. То есть Польша в том числе еще в 20-е годы была в тесной связи, ее разведка с английской разведкой. Сегодня в Украине на Владимирской, это центральный офис СБУ, там находится более 200 агентов Центрального разведывательного управления. Мы уже не должны удивляться, почему происходят провокационные действия на территории Беларуси, почему с Украиной происходят подобные вещи. То есть главная задача была в то время – расколоть украинское общество. Это был принципиальный вопрос. То есть не должно быть никакого многонационального, единого украинского общества. Только раскол помог американцам внедриться в это государство. Причем раскол настолько глубокий, что за 30 лет существования так называемой независимой Украины Украина потеряла по различным причинам более 25 миллионов человек, своих граждан. Вот о чем идет речь. И процесс в связи с этим продолжается, отток граждан из Украины продолжается. Честно говоря, уже коллеги об этом говорили, что если мобилизационный ресурс для войны будет истощен окончательно, а это всего лишь время какое-то нужно небольшое. То Польша будет тем государством, членом НАТО, которое вторгнется на территорию Украины, будет воевать не только с Россией, но и Беларусью в том числе.

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