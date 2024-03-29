Рачков: НАТО не гнушается ничем, чтобы сохранить гегемонизм США, стран Запада

Беларусь полна решимости ответить на любые провокации – и реальные, и потенциальные, которые могут быть организованы в наш адрес. Для этого есть все силы и средства. Безопасность как внутри страны, так и по периметру – тема номер один не только среди военных, но и гражданских, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рачков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень опасны, конечно, диверсионно-разведывательные операции наших противников. Вы видите, что НАТО не гнушается ничем, чтобы сохранить гегемонизм Соединенных Штатов, стран Запада. И, конечно, здесь два аспекта, почему это происходит. С одной стороны, это попытки сдержать развитие России и Беларуси – Союзного государства. С другой стороны, очень сложная ситуация сейчас в Европе, странах Европы, да и в США не менее неспокойная обстановка накануне президентских выборов. Поэтому страны НАТО, пытаясь нагнетать обстановку у наших границ, в том числе отвлекают внимание своих граждан, избирателей от серьезности ситуации в США и странах Европы.