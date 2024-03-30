В Европе забыли о людях. Чиновники ЕС всё больше вкладываются в чужую войну

Если в Беларуси забота о человеке стоит во главе угла, то в «демократической» Европе можно наблюдать совсем иную картину. Правительство стран ЕС забыло о людях, и пока в странах союза бастуют фермеры, учителя, транспортники, медики, представители других сфер, а цены растут как на дрожжах, чиновники вкладываются в чужую войну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из примеров. Бельгия выделила сумму в 100 миллионов евро на обслуживание самолетов F-16, которые будут переданы Украине. А между тем в Королевстве в очередной раз выросла инфляция. Корзина товаров и услуг среднестатистической семьи стала на 3,2 % дороже, чем в феврале 2023 года. Вместо того чтобы заняться урегулированием внутренних вопросов, уделить внимание экономике, руководство страны занято, будем откровенны, чужими вопросами.

Впрочем, если Евросоюз уже давно втянут не только в украинский конфликт, но и посажен на поводок Вашингтона, Беларусь не позволяет и не позволит втянуть себя в эту войну. Слишком ценен мир для нашего народа. А чтобы его сохранить, важно не забывать про земные, даже рутинные вопросы. Развивать экономику и социальную сферу. И с этим успешно справляемся.

Вячеслав Данилович, депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси:

Не могу не отметить, что в Республике Беларусь успешно развивается промышленность, наши промышленные гиганты, которые мы не развалили, в отличие от многих стран постсоветского пространства. Это и БелАЗ, и МАЗ, и Минский тракторный завод. Они функционируют нормально, и их продукция востребована за рубежом, поступают заказы из различных стран. Обеспечена продовольственная безопасность нашей страны. Мы производим достаточно продукции сельского хозяйства, чтобы наши граждане не ощущали никаких перебоев с продуктами питания и хватало стратегических запасов, чтобы выстоять в сложных геополитических ситуациях.