Президенты России и США проведут телефонный разговор 19 мая в 17:00

Украинский конфликт – близится ли развязка? Эксперты делают предположения, к какому исходу приведут телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Согласно договоренностям, лидеры должны созвониться сегодня, 19 мая, в 17:00 по Минску. И если одни считают, что никаких глобальных решений главы Кремля и Белого дома не примут, другие утверждают, что диалог может стать поворотным моментом, который окажет значительное влияние на развитие событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однозначно можно сказать лишь одно: предметом беседы станет вопрос урегулирования ситуации в Украине. А отталкиваться собеседники будут от итогов прошедших в Стамбуле переговоров между делегациями. Также не исключается, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят время и место очной встречи.

Отметим, это будет уже третья телефонная беседа лидеров с начала года. Сразу после общения с президентом России глава Белого дома намерен поговорить с Владимиром Зеленским, а также главами государств – членов НАТО.