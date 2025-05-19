Репутацию стран-убийц с завидным упорством закрепляют за собой прибалтийские республики. Бесчеловечная политика Латвии вновь привела к гибели людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тела двоих мигрантов и избитого беженца обнаружили у рубежей белорусские пограничники.

Погибшего и сильно покалеченного иностранца обнаружили в Верхнедвинском районе. Военнослужащие оказали первую помощь пострадавшему мужчине и вызвали медиков. Ему потребовалась госпитализация. Также удалось установить, что погибший был гражданином Ирака. Еще одно тело позже обнаружили полоцкие пограничники. Оно было завернуто в спальный мешок. Документов и личных вещей при погибшем не нашли. Чтобы установить все обстоятельства трагедий, на местах работали группы следователей.

Отметим, это далеко не первый подобный инцидент. С начала мая на белорусско-латвийской границе были обнаружены мертвыми 5 иностранцев. Всего счет погибших на границе с Евросоюзом идет на десятки. С 2021 года варварская миграционная политика «убила» 73 человека.