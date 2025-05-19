Лукашенко: «Наши возможности вы хорошо знаете!» Какие векторы сотрудничества развивает Беларусь?

Встреча «центров» – именно так можно охарактеризовать главную политическую новость понедельника, которая пришла из Дворца Независимости. Речь о переговорах Александра Лукашенко с губернатором одного из самых экономически развитых и богатых регионов России – Красноярского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Михаил Котюков действительно приехал из географического центра России. Есть у Красноярского края, учитывая его положение, и такой статус. Ну а в Беларуси расположен географический центр Европы. И это факт. Беларусь и Красноярский край разделяют 5 тысяч километров, но туда уже добрались наши БЕЛАЗы. Однако взаимные цели гораздо амбициознее. Перечень белорусских машин должен быть шире, а промышленная кооперация – глубже. Отдельная и невероятно перспективная плоскость взаимодействия – добыча полезных ископаемых. У Красноярского края в недрах почти вся таблица Менделеева – львиная доля российских запасов угля, золота, нефти и газа. У нас – линейка надежной горнодобывающей техники. «Лакмус» наших отношений – конечно, объемы товарооборота. Правда, планку в 200 миллионов долларов, как сегодня отметил Александр Лукашенко, можно значительно поднять. Но не только о сотрудничестве с союзной Россией сегодня шла речь во Дворце Независимости. Еще одна встреча в графике главы государства с наследным принцем Султаната Оман. Мы не просто партнеры, а друзья. Именно так Александр Лукашенко охарактеризовал отношения Минска и Маската. Политические итоги понедельника от Евгения Пустовой. Умеренный внешнеполитический климат Беларуси подходит для сотрудничества с разными полюсами мира. Сегодняшний день это доказал. С утра теплая встреча с сибиряками – руководством Красноярского края России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В районе 200 миллионов долларов мы всегда находимся. Но этот показатель мы можем значительно увеличить в связи с тем потенциалом, которым обладает область и наша республика. Направления сотрудничества, я уверен, вы хорошо знаете. Я просто напомню. Мы сотрудничали и будем сотрудничать по поставкам нашей техники и оборудования, прежде всего для горнорудной промышленности. Такой техники, в том числе БЕЛАЗов, у нас достаточно. Читайте здесь. В Минске руководство Красноярского края не частые гости. Расстояние играет свою роль. Но это не мешает сотрудничеству с регионом. Здесь разветвленная дилерская сеть всех белорусских брендов.

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края России:

У нас практически 60 % карьерных самосвалов белорусские, 40 % тракторов в полях – также белорусские. Мы видим сегодня, как развиваются белорусские предприятия, создают все новые и новые образцы техники. У нас есть интерес к расширению такого сотрудничества. Наши предприятия уже между собой предварительно такие переговоры проводят – о создании совместных производств на территории Красноярского края, где можно было бы обеспечить сначала сборку и в последующем уже локализацию производства отдельных комплектующих для такой техники. Это первый визит нынешнего губернатора в Беларусь. Поэтому подготовлена насыщенная программа. Руководитель Сибирского края вчера посетил Гродненскую область. А сегодня и завтра российская делегация – заводской пул машиностроения.

Михаил Вардугин, заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ ОАО «МТЗ»:

Минский тракторный завод производил технику и в Советском Союзе. И осуществлял плановую поставку по всем регионам Российской Федерации. До сих пор можно встретить еще те трактора, самые первые, которые работают. Это является нашим показателем качества техники. На сегодня мы создаем вообще на территории России широкую товаропроводящую сеть дилерских центров, которые не только продают, но и оказывают услуги по сервису гарантийному, постгарантийному, поставляют оригинальные запасные части.

Сергей Верещагин, первый заместитель губернатора Красноярского края России:

Продукция компаний Беларуси очень востребована у нас в Красноярском крае по всем направлениям. Это и работа с БЕЛАЗом, работа с Белкоммунмашем, с АМКОДОРом, с МТЗ, с МАЗом. Начиная от поставки коммунальной техники, техники для наших муниципалитетов, тракторов и заканчивая поставкой пассажирских автобусов на газомоторном топливе. Мы приехали конкретно уже фиксировать те договоренности, которые могут быть в рамках взаимоотношений между Красноярским краем и предприятиями Республики Беларусь. Красноярский край – это почти 14 % территории России, здесь сосредоточено более 95 % российских запасов никеля и 20 % золота. Это все залог финансовой состоятельности региона. А самым важным проектом ближайшего сотрудничества станет мультибрендовый центр.

Михаил Котюков:

У нас много новых инициатив по линии АПК, промышленных предприятий. Сейчас важно эти инициативы вовремя поддержать и дать возможность нашим заводам вместе отработать. Нужно чуть меньше информационного шума для того, чтобы провести содержательные разговоры и наметить четкие планы. Есть рост совместного товарооборота, и заметно повышение белорусского экспорта. В прошлом году на 20 % больше показателей 2023-го. Мы готовы подставить свое плечо, невзирая на дальнее плечо доставки. Повышение товарооборота предметно обсудили в правительстве. На встрече с вице-премьером стороны договорились активизировать сотрудничество в промышленности и АПК.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

С учетом высоких объемов ввода жилья, реализации проектов комплексного развития территорий, промышленного строительства отмечаем возможность белорусских проектных организаций, которые достаточно активно и успешно работают в различных регионах России. Белорусская страна готова активизировать свое участие в программах развития сельского хозяйства Красноярского края, углубить взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса, обмена опытом, технологиями и специалистами. Предлагаю рассмотреть наш опыт и технологии в животноводстве и растениеводстве, производстве и использовании белорусских аминокислот, комбикормов и премиксов. Фундамент нашего союза экономики – это обожженные, но не покоренные стены Бреста и неугасаемое пламя памяти. Обелиск Победы – лобное место для российских делегаций.

Михаил Котюков:

Красноярцы участвовали во всех ключевых сражениях на территории Беларуси, многие были удостоены звания Героя Советского Союза. И эта историческая память сегодня должна объединять нашу молодежь. От Сибири до Омана 5,5 тысячи километров. В Минске это расстояние сократилось до 300 шагов.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Огромный зал торжественных церемоний Дворца Независимости отражает и широту белорусской дипломатии. Еще на прошлой неделе здесь меняли государственные флаги, состоялись визиты от Африки до Азии. А сегодня традиционная встреча. Там – с представителем российского региона. А по правую сторону – с сановными особами теперь уже тоже близкого для нас Султаната Оман.

В белорусском Дворце Независимости наследный принц – министр культуры, молодежи и спорта Султаната Оман. В повестке – новый этап сотрудничества. Подробности.

Вот так экзотический Оман встречал белорусского лидера. Пушечными залпами. А все переговоры проходили за закрытыми дверями тонкой работы. Такая тонкая дипломатия в здешней политической культуре. Любые контакты Александр Лукашенко трансформирует в экономическую плоскость. В общем, товарооборот, как оманская погода, должен быть только с плюсом.

Это первый визит оманского наследника в Беларусь, ему и поручена координация двустороннего сотрудничества. Сегодня же подписано межправительственное соглашение о создании совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям. Султанат Оман – это курортная страна. Прибрежное государство. Вход в Персидский залив и ворота в Северную Африку. Может стать нашим хабом для вхождения на рынки других стран региона. Торговать оманцы умеют.