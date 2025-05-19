Кризис общепита в Польше – какой удар не пережили местные рестораны? Рассказал Муковозчик
Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».
Индустрия общественного питания Польши тонет в долгах. Предприниматели надеются, что причастие и свадебный сезон помогут им поправить финансовое положение. А вы верите в божественное разрешение польского кризиса?
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
В божественное разрешение польского кризиса не верят даже и сами поляки. Просто тут дело не в вере, а в нашей короткой памяти. Вспомните, девчонки, когда общественное питание в Польше получило первый и самый сильный удар? В пандемию COVID-19. Когда все европейцы бездумно, в припадках коронавирусных психозов закрыли сами себя на локдауны.
Вот общепит и ухнул: когда ни кофе попить не выйти, ни в ресторан не сходить в масках, ни на корпоратив собраться. Это, правда, не касалось таких столпов западного общества, как Борис Джонсон. Но quod licet Iovi, non licet bovi. Что положено хозяевам общего дома, не положено на санитарном кордоне.
Андрей Муковозчик комментирует самые эмоциональные события недели, вызвавшие вопросы от наших читательниц.
Андрей Муковозчик:
А потом начались военные расходы, русофобский психоз. Да и те 5-6 миллиардов долларов, потраченных Польшей на неудавшийся мятеж в Беларуси, тоже дали о себе знать. Так что вряд ли, вряд ли закрывшиеся рестораны и кофейни, едальни и бары млечны в обозримое время откроются обратно. А когда поляков окончательно посадят на пиццерии и прочие фастфуды, то и вся польская кухня уйдет, к сожалению, в прошлое. Впрочем, живя в прихожей общеевропейского дома, надо довольствоваться тем, что тебе дают доесть хозяева. Правда же?
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