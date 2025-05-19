Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Индустрия общественного питания Польши тонет в долгах. Предприниматели надеются, что причастие и свадебный сезон помогут им поправить финансовое положение. А вы верите в божественное разрешение польского кризиса?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

В божественное разрешение польского кризиса не верят даже и сами поляки. Просто тут дело не в вере, а в нашей короткой памяти. Вспомните, девчонки, когда общественное питание в Польше получило первый и самый сильный удар? В пандемию COVID-19. Когда все европейцы бездумно, в припадках коронавирусных психозов закрыли сами себя на локдауны.

Вот общепит и ухнул: когда ни кофе попить не выйти, ни в ресторан не сходить в масках, ни на корпоратив собраться. Это, правда, не касалось таких столпов западного общества, как Борис Джонсон. Но quod licet Iovi, non licet bovi. Что положено хозяевам общего дома, не положено на санитарном кордоне.