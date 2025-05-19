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День пионерской дружбы отметили в Минске ярким фестивалем

19 мая 2025 17:15
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Флаг-шоу, турнир настольных и дворовых игр. День пионерской дружбы 19 мая отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Праздник получился зрелищным. Основные мероприятия прошли в формате пионерского фестиваля. Гостей праздника ждали выступления барабанщиков и ведущих танцевальных коллективов страны. Среди ключевых событий – конкурс «Флаг-шоу». Это самое красочное мероприятие, где команды соревнуются в мастерстве управления флагами. Все участники постарались сделать свои номера яркими и музыкальными. Также на фестивале прошел финал республиканского конкурса «СуперТройка». В этом году в нем приняли участие более 2 тысяч октябрят, пионеров и активистов БРСМ со всех уголков страны.

День пионерской дружбы отметили в Минске ярким фестивалем-2

Дарья Рапцевич, учащаяся Раздяловичской средней школы:
Мы супер-активисты. Мы любим участвовать везде, где нам предлагают. И, в принципе, этим и занимаемся. Сама суть нашего номера заключается в том, что мы показываем наш патриотизм. Даже видно по нашему костюму, что мы патриоты.

День пионерской дружбы отметили в Минске ярким фестивалем-4

Диана Гребенщикова, учащаяся Колодищанской средней школы № 2:
Прошли все этапы. Подготовка была очень тяжелая. Мы готовились на протяжении всего года. Но то, что всегда нам помогало готовиться, это наша командная работа, наш командный дух.

День пионерской дружбы отметили в Минске ярким фестивалем-6

Юлия Шинкоренко, заместитель председателя Центрального совета БРПО:
На сегодня у нас более 630 тысяч октябрят и пионеров по стране. Это примерно 86 % от всех детей, которые у нас есть, наша целевая аудитория. То есть мы самое массовое детское общественное объединение в нашей стране.

Впервые в рамках фестиваля состоялся турнир настольных и дворовых игр. Он объединил семь команд – победительниц областных этапов. День пионерской дружбы – праздник, который объединяет не только школьников, но и всех белорусов, которые хранят традиции и разделяют идею активного гражданства и участия в общественной жизни страны. 

# Пионеры в Беларуси

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