Телефонный разговор Президентов Беларуси и Кыргызстана состоялся 23 марта

Новости Беларуси. 23 марта состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Кыргызстана. Алмазбек Атамбаев пригласил Александра Лукашенко на заседание Высшего Евразийского экономического совета для обсуждения актуальных вопросов и проблем. Очередной саммит лидеров стран ЕАЭС запланировано провести в апреле-мае 2017 года в Бишкеке.

Во время общения главы государств обсудили и двусторонние отношения. В частности Президенты выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании объемов торгово-экономического сотрудничества между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.