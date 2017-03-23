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Телефонный разговор Президентов Беларуси и Кыргызстана состоялся 23 марта

23 марта 2017 17:10
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Новости Беларуси. 23 марта состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Кыргызстана. Алмазбек Атамбаев пригласил Александра Лукашенко на заседание Высшего Евразийского экономического совета для обсуждения актуальных вопросов и проблем. Очередной саммит лидеров стран ЕАЭС запланировано провести в апреле-мае 2017 года в Бишкеке.

Во время общения главы государств обсудили и двусторонние отношения. В частности Президенты выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании объемов торгово-экономического сотрудничества между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Кыргызстан

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