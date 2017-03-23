Андреа Ригони: чтобы доклад получился честным и справедливым, для меня важно понять вашу страну изнутри

Новости Беларуси. Беларусь и Европа ведут диалог по всем актуальным и острым вопросам. Переговоры по самым разным позициям будут продолжаться и впредь. Об этом 23 марта говорили на встрече Александра Лукашенко с Андреа Ригони – представителем Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Напомним, Андреа Ригони является докладчиком по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии. В Минск он прибыл с визитом подготовки проекта доклада о ситуации в нашей стране. Он будет включать в себя новую резолюцию ПАСЕ.

Представят документ на заседании комиссии в апреле, а утвердить его Ассамблея должна в ходе сессии, которая состоится в июне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы разобрались в ситуации в Беларуси, и вы настроены на то, чтобы в любом процессе был позитив. Таких политиков сегодня мало, каждый преследует свои цели. Вы преследуете благородную цель. Вы способствуете сближению позиций даже самых антагонистических сил. Можно к таким силам причислить в свое время Беларусь и Европейский союз.

Очень важно, что вы понимаете, в какой ситуации находится Беларусь сегодня. Мы часто говорим о том, что вы в условиях нынешней политической системы живете уже, наверно, несколько веков, а мы еще слишком молоды, чтобы работать на вашем уровне. Это во-первых. А во-вторых, надо понимать, что у каждого государства своя специфика, поэтому всякие вопросы политики, дипломатии, демократии надо все-таки преломлять через ту специфику, в которой находится то или иное государство, в том числе наше.

Но, господин Ригони, главное заключается в том, что мы по всем вопросам, которые вызывают у вас беспокойство и у нас, в Беларуси, мы ведем диалог. Мы не сидим каждый за своим забором. Мы разговариваем, это уже большое дело. В диалоге рождается истина, со временем она будет и в наших отношениях.

Андреа Ригони, докладчик по Беларуси комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии:

Хочу лично поблагодарить вас за возможность этой встречи. Она показывает не только, что вы открыты к диалогу, но и очень теплое и позитивное отношение Беларуси к процессу развития отношений с Советом Европы и Европой в целом. Моя главная задача, чтобы доклад получился честным и справедливым, поэтому для меня важно понять вашу страну изнутри.

Беларусь и Совет Европы за последние два года добились значительного прогресса в отношениях. Это Андреа Ригони отметил 23 марта на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания. Наша страна готова развивать сотрудничество с евроструктурами не только в области демократии и прав человека. Обоюдный интерес касается вопросов экономики, инвестиций, борьбы с коррупцией и торговлей людьми.

В программе визита Андреа Ригони также встречи с председателем Совета Республики, министрами иностранных дел и юстиции, а также главами Конституционного суда и Центризбиркома.