Андреа Ригони: Беларусь и Совет Европы выстраивает отношения, основанные на доверии

Новости Беларуси. Беларусь и Совет Европы за последние два года добились значительного прогресса в отношениях. Такую оценку развитию двустороннего сотрудничества дал докладчик по Беларуси комиссии ПАСЕ на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания.

Андреа Ригони также отметил, что главным остается принцип конструктивного диалога и взаимопонимания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андреа Ригони, докладчик по Беларуси комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии:

Хочу сказать, что мы построили гораздо больше за последние два с половиной года, нежели за последние десять лет. Когда мы говорим друг с другом безмятежно, то сопоставляем все вопросы, которые существуют между нами, и таким образом выстраиваем отношения, основанные на доверии. Как это и должно быть.

Беларусь готова развивать сотрудничество с Советом Европы не только в области демократии и прав человека. Обоюдный интерес касается и вопросов экономики, инвестиций, борьбы с коррупцией и торговлей людьми.