Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил Мамнуна Хусейна и Наваза Шарифа с Днем Пакистана

23 марта 2017 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь дорожит традиционно дружественными отношениями с Пакистаном. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко президенту и премьер-министру этой Исламской Республики по случаю Дня Пакистана.

Глава государства отметил, что благодаря совместным усилиям отношения плодотворно развиваются и служат прочным фундаментом для роста благосостояния народов обеих стран.

Отметим, политические и экономические связи Беларуси и Пакистана стали укрепляться в последнее время. После открытия нашего посольства в Исламабаде наметилась хорошая динамика в торговле.

А во время визита Александра Лукашенко в Пакистан в октябре прошлого года стороны договорились к 2020 году довести товарооборот до миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Пакистан

Другие новости рубрики

Все новости
Спецдокладчик ПАСЕ Андреа Ригони посещает Минск
23 марта 2017 07:18

Спецдокладчик ПАСЕ Андреа Ригони посещает Минск

«Наверстаем потерянное время». Минск и город-побратим Лодзь заключили новые договоры
22 марта 2017 17:36

«Наверстаем потерянное время». Минск и город-побратим Лодзь заключили новые договоры

Беларусь и Оман подписали меморандум, создающий основы для расширения туристических контактов
22 марта 2017 06:51

Беларусь и Оман подписали меморандум, создающий основы для расширения туристических контактов