Cаммит Шанхайской организации сотрудничества пройдёт в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября

Одно из важнейших событий нынешней недели – саммит Шанхайской организации сотрудничества, который в последний день лета примет китайский Тяньцзинь. Напомним, КНР сейчас председательствует в организации. Саммит посетят лидеры двух десятков государств, а также ряд руководителей международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что среди них будет и наш Президент. Александр Лукашенко получил от Си Цзиньпина личное приглашение не только на саммит, но и на парад Победы в Пекине. Беларусь является полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества чуть более года. Это открыло новые возможности в области торгово-экономического сотрудничества, логистики, а также упростило доступ на рынки стран, входящих в ШОС. Они, напомним, занимают 65 % территории Евразии. На саммите в Тяньцзине будет обсуждаться успешный опыт, направления развития и пути продвижения к цели создания еще более сплоченного единой судьбой сообщества.

Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

Ожидается принятие ряда важных политических и экономических документов, таких как Тяньцзинская декларация, в которой будут отражены взгляды лидеров наших стран на актуальные проблемы международной повестки дня, на ситуацию в экономике, политике, безопасности, в других сферах деятельности. Также очень важным документом, который ожидается по итогам этого саммита, является стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества на 10 лет. Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году. Предстоящий саммит будет пятым по счету, который принимает Китай и крупнейший с момента основания организации. Он станет уникальной площадкой для диалога, согласования позиций и выработки коллективных решений в современных и очень турбулентных международных условиях. В рамках ШОС Беларусь может реализовывать свои стратегические приоритеты, содействовать развитию многопланового сотрудничества, внося вклад в трансграничные проекты.

Анастасия Савиных, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Эту площадку нужно рассматривать не только с точки зрения взаимодействия с Китайской Народной Республикой, но и, соответственно, со многими странами, которые там состоят. Также важно учитывать то, что у Беларуси очень активная позиция во взаимодействии, в участии, в принятии решений платформы. Поэтому мы, соответственно, и дальше будем более активно включаться и продолжать работу в рамках ШОС.