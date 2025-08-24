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«Это того не стоит, чтобы Украина рухнула» – Лукашенко о личных амбициях Зеленского

24 августа 2025 16:35
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Да, нам сильно повезло в том, что руководитель нашей страны считает важным говорить с соотечественниками прямо, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И через журналистов, как это было 22 августа. Тогда какие-то моменты становятся яснее, складывается пазл.

Белорусское государство и персонально его руководитель, как бы ни пытались раскручивать противоположный тезис, не испытывает желания примазаться к чему-либо и кому-либо.

«Это того не стоит, чтобы Украина рухнула» – Лукашенко о личных амбициях Зеленского-2

Это слышно и в словах Александра Лукашенко, это чувствуется и через действия, шаги, которые мы предпринимаем. На данном этапе развития страны важно сохранить ее мирной, цельной и независимой, а это совсем никак не равно реализации личных политических амбиций. Что происходит, если их ставить на первый план, увлекаться ролевыми играми, хорошо видно по соседям.

«Это того не стоит, чтобы Украина рухнула» – Лукашенко о личных амбициях Зеленского-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Причем тут личные амбиции? Разве президент того стоит, один человек? Да, президент – важная фигура, но это того не стоит, чтобы Украина рухнула, а так может произойти.

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# Государственная политика # Международная политика # Александр Лукашенко

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