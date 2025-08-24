«Это того не стоит, чтобы Украина рухнула» – Лукашенко о личных амбициях Зеленского

Да, нам сильно повезло в том, что руководитель нашей страны считает важным говорить с соотечественниками прямо, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И через журналистов, как это было 22 августа. Тогда какие-то моменты становятся яснее, складывается пазл.

Белорусское государство и персонально его руководитель, как бы ни пытались раскручивать противоположный тезис, не испытывает желания примазаться к чему-либо и кому-либо.