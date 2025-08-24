Да, нам сильно повезло в том, что руководитель нашей страны считает важным говорить с соотечественниками прямо, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И через журналистов, как это было 22 августа. Тогда какие-то моменты становятся яснее, складывается пазл.
Белорусское государство и персонально его руководитель, как бы ни пытались раскручивать противоположный тезис, не испытывает желания примазаться к чему-либо и кому-либо.
Это слышно и в словах Александра Лукашенко, это чувствуется и через действия, шаги, которые мы предпринимаем. На данном этапе развития страны важно сохранить ее мирной, цельной и независимой, а это совсем никак не равно реализации личных политических амбиций. Что происходит, если их ставить на первый план, увлекаться ролевыми играми, хорошо видно по соседям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Причем тут личные амбиции? Разве президент того стоит, один человек? Да, президент – важная фигура, но это того не стоит, чтобы Украина рухнула, а так может произойти.
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