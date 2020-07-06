Телефонный разговор Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева. О чём говорили политики

Новости Беларуси. С юбилеем первого президента Казахстана в телефонном разговоре 6 июля тепло поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева: «Под вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошёл поистине огромный путь»

В разговоре также речь шла о развитии белорусско-казахстанского сотрудничества и взаимодействии в формате ЕАЭС. Собеседники договорились встретиться в ближайшее удобное время. Александр Лукашенко пригласил Нурсултана Назарбаева, который также является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, на саммит интеграционного объединения, который пройдет в октябре в Минске.