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Телефонный разговор Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева. О чём говорили политики

06 июля 2020 14:14
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Новости Беларуси. С юбилеем первого президента Казахстана в телефонном разговоре 6 июля тепло поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева: «Под вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошёл поистине огромный путь»

В разговоре также речь шла о развитии белорусско-казахстанского сотрудничества и взаимодействии в формате ЕАЭС. Собеседники договорились встретиться в ближайшее удобное время. Александр Лукашенко пригласил Нурсултана Назарбаева, который также является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, на саммит интеграционного объединения, который пройдет в октябре в Минске.  

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева. О чём говорили политики-1

Обсудили и общую ситуацию в Беларуси и Казахстане. Нурсултан Назарбаев передал наилучшие пожелания белорусскому народу и выразил поддержку руководству страны. Александр Лукашенко в свою очередь адресовал приветствие президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Нурсултан Назарбаев # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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