Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева: «Под вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошёл поистине огромный путь»

Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву 6 июля исполняется 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик бессменно руководил страной почти три десятилетия. Возглавил республику еще до распада СССР – сначала в качестве партийного лидера, а затем и всенародно избранного президента. Политологи отмечают, что именно Назарбаеву удалось выстроить в стране успешную общественную модель, основанную на межнациональном мире и согласии. С юбилеем первого президента Казахстана поздравил Александр Лукашенко.