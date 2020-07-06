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Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева: «Под вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошёл поистине огромный путь»

06 июля 2020 11:04
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Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву 6 июля исполняется 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик бессменно руководил страной почти три десятилетия. Возглавил республику еще до распада СССР – сначала в качестве партийного лидера, а затем и всенародно избранного президента. Политологи отмечают, что именно Назарбаеву удалось выстроить в стране успешную общественную модель, основанную на межнациональном мире и согласии. С юбилеем первого президента Казахстана поздравил Александр Лукашенко.   

Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева: «Под вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошёл поистине огромный путь»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
История современного Казахстана, его достижения и международный авторитет неразрывно связаны с вашим именем. Под вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошел поистине огромный путь, создав страну, которая демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене. В Беларуси высоко ценят огромный личный вклад первого президента Казахстана в построение многоплановых двусторонних отношений, основанных на исторической дружбе белорусов и казахов, взаимном уважении, доверии и поддержке.   

Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева: «Под вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошёл поистине огромный путь»-4

Стало известно, что 6 июля состоялся телефонный разговор двух лидеров.   

# Беларусь-Казахстан # Нурсултан Назарбаев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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