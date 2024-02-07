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Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан

07 февраля 2024 10:36
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С официальным визитом Александр Лукашенко направился в Узбекистан. Белорусский борт № 1 вылетел из Национального аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан-1

В Ташкенте глава государства проведет переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. В центре внимания вопросы углубления межгосударственных отношений, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Также лидеры обсудят региональную и мировую повестку дня. По итогам переговоров предполагается подписание плана мероприятий по развитию сотрудничества на два года.

# Беларусь-Узбекистан # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев

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