Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан

С официальным визитом Александр Лукашенко направился в Узбекистан. Белорусский борт № 1 вылетел из Национального аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ташкенте глава государства проведет переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. В центре внимания вопросы углубления межгосударственных отношений, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Также лидеры обсудят региональную и мировую повестку дня. По итогам переговоров предполагается подписание плана мероприятий по развитию сотрудничества на два года.