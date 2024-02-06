Официальная делегация из Южного Судана прибыла в Беларусь

Гости прилетели в нашу страну по приглашению Либерально-демократической партии. Делегация многочисленная – руководители министерств здравоохранения, инвестиций, сельского хозяйства, продовольствия и не только. В ближайшие два дня запланирована насыщенная программа. Главы ведомств Южного Судана посетят ряд белорусских предприятий и министерств. Сфера интересов – наши лекарства, продовольствие, сельскохозяйственная и коммунальная техника.

Дэу Матхок Динг, министр инвестиций Южного Судана:

Мы очень рады, что нас пригласили в Беларусь. Я и мои коллеги из правительства Южного Судана приехали сюда, чтобы наладить сотрудничество в различных сферах. Я еще не представляю, как выглядит ваша страна. Я впервые здесь. Пока удалось увидеть только аэропорт. Первое впечатление – я бы хотел, чтобы наша страна совсем скоро стала выглядеть так же, как и Беларусь.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Южного Судана уже больше 10 лет. Подписание совместного коммюнике состоялось в сентябре 2013-го.