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Официальная делегация из Южного Судана прибыла в Беларусь

06 февраля 2024 06:40
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В Беларусь прибыла официальная делегация из Южного Судана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальная делегация из Южного Судана прибыла в Беларусь-1

Гости прилетели в нашу страну по приглашению Либерально-демократической партии. Делегация многочисленная – руководители министерств здравоохранения, инвестиций, сельского хозяйства, продовольствия и не только. В ближайшие два дня запланирована насыщенная программа. Главы ведомств Южного Судана посетят ряд белорусских предприятий и министерств. Сфера интересов – наши лекарства, продовольствие, сельскохозяйственная и коммунальная техника.

Официальная делегация из Южного Судана прибыла в Беларусь-4

Дэу Матхок Динг, министр инвестиций Южного Судана:
Мы очень рады, что нас пригласили в Беларусь. Я и мои коллеги из правительства Южного Судана приехали сюда, чтобы наладить сотрудничество в различных сферах. Я еще не представляю, как выглядит ваша страна. Я впервые здесь. Пока удалось увидеть только аэропорт. Первое впечатление – я бы хотел, чтобы наша страна совсем скоро стала выглядеть так же, как и Беларусь.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Южного Судана уже больше 10 лет. Подписание совместного коммюнике состоялось в сентябре 2013-го.

# Международное сотрудничество

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