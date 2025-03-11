Танки вместо врачей – Лазуткин о причинах кризиса системы здравоохранения Польши

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Нельзя просто так перевести экономику на военные рельсы: если государство тратит 5 % ВВП на оборону, как это делает Польша, оно недофинансирует другие госрасходы. Именно такая ситуация сложилась в польском здравоохранении, а в избирательной кампании, которая сейчас идет, впервые подняли вопросы: почему медицина такая плохая и кто виноват? Медицина в Польше страховая, и когда проводили ее реформу, ожидалось, что система будет финансировать сама себя за счет взносов. Никакая господдержка из бюджета не понадобится, а на сэкономленные деньги можно будет закупать танки у США. Однако оказалось, первое, что такая схема не работает во время массовых страховых случаев: аварий, наводнений, когда массово страдают и страховым компаниям надо выплачивать огромные суммы. Второе – бывают нестраховые случаи, например, форс-мажор, локдаун и закрытие границ, когда болеют вообще все, экономика стоит и страховых взносов нет. И в Польше случился бы коллапс бюджета еще на момент ковида. Но тогда Евросоюз выдал полякам напечатанные деньги из общеевропейского ковидного фонда. С этого момента началась война Брюсселя и партии «Право и справедливости». Потому что те ранее провели судебную реформу, по которой польские законы и суды становились выше европейских, а еще ПиС сам себе назначал судей.

И получалось, что европейские деньги приходят в страну, но потом их нецелевое использование невозможно расследовать и доказать в суде. И ПиС ковидными деньгами Европы начали затыкать все дыры в бюджете подряд, а не только медицину. Но дальше к власти пришел Туск, ставленник Брюсселя, его кампанию специально продвигали европейцы, чтобы свалить «Право и справедливость» и заставить Польшу выполнять европейские обязательства. Теперь Туск пытается жить по средствам, урезая социалку – отсюда рост тарифов, акцизов, ЖКХ, топлива, продовольствия. Но снизить ковидные зарплаты врачам Туск не может – завтра выборы, у правительства рейтинг в районе 35%, и надо заигрывать с врачами. Поэтому уменьшается пропускная способность больниц. Так, за последние два года число пациентов, ожидающих приема у специалиста, увеличилось на 70%. В реалиях Польши это была запись за 1-2 месяца вперед к обычному врачу-терапевту за ваши же деньги, обязательную страховку, а стало – за 3 месяца.