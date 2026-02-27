Мингорисполком: количество обращений граждан в 2025 году снизилось

Положительная тенденция. В Мингорисполкоме сообщили, что количество обращений граждан в 2025 году снизилось на более чем 2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом, основные вопросы, которые волнуют минчан, остаются прежними. Они связаны с работой жилищно-коммунального хозяйства, торговлей и бытовым обслуживанием. Также это деятельность товариществ собственников. Однако количество критических жалоб на жилищные организации стало меньше. Значительно снизилось число нареканий по поводу капитального ремонта и строительства жилья.

Инна Ковалевская, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:

Везде и всегда нужно работать с населением, анализировать, нужно информировать. И вот как поступает предложение, что в домовых чатах, в сети Интернет писать о том, где, когда убираются, сколько убираются, кто убирает, как убирает, чтобы на информированности граждане имели знать, кто, когда, где и как. То есть основной этот момент работы. Ну, и, конечно же, это контроль, это качество выполняемых работ.

Более 20 % обращений являются необоснованными или несостоятельными. В ходе их рассмотрения факты не находят своего подтверждения. Чтобы исключить подобные ситуации, готовятся корректировки законодательства.