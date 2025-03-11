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Лукашенко обсудил с Президентом Гвинеи-Бисау развитие сотрудничества и детали визита в Беларусь

11 марта 2025 13:37
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Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Гвинеи-Бисау. Умару Сисоку Эмбало позвонил главе белорусского государства для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко обсудил с Президентом Гвинеи-Бисау развитие сотрудничества и детали визита в Беларусь-2

Стороны намерены развивать взаимодействие по целому ряду направлений, поэтому лидеры обстоятельно прошлись по всему комплексу двусторонних отношений. Кроме того, Умару Сисоку Эмбало в скором времени ждут в Беларуси. Детали планируемого официального визита лидера Гвинеи-Бисау также обсудили в ходе разговора.

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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