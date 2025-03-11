Лукашенко обсудил с Президентом Гвинеи-Бисау развитие сотрудничества и детали визита в Беларусь

Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Гвинеи-Бисау. Умару Сисоку Эмбало позвонил главе белорусского государства для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны намерены развивать взаимодействие по целому ряду направлений, поэтому лидеры обстоятельно прошлись по всему комплексу двусторонних отношений. Кроме того, Умару Сисоку Эмбало в скором времени ждут в Беларуси. Детали планируемого официального визита лидера Гвинеи-Бисау также обсудили в ходе разговора.