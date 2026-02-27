Премии Союзного государства присуждены деятелям в области литературы и искусства

По итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Москве также принято постановление о присуждении премий в области литературы и искусства за 2025-2026 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из лауреатов стал главный дирижер Национального Президентского оркестра Беларуси Виталий Кульбаков. Высокая награда присуждена ему за создание концертных программ, которые укрепляют дружбу, культурные связи и всестороннее сотрудничество Беларуси и России. От Российской Федерации премии удостоены два авторских коллектива. Любовь Подлеснова и Надежда Бабенко отмечены за выставочный проект «Бессмертие подвига», посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Еще один коллектив – Владимир Малышев, Ирина Зернова, Нина Кочеляева и Диана Кобленкова – получил премию за проект «Кинообразование», направленный на развитие совместных образовательных инициатив государств-участников СНГ. Премии Союзного государства традиционно присуждаются за значительный вклад в укрепление духовного единства и культурного пространства Беларуси и России.