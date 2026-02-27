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Премии Союзного государства присуждены деятелям в области литературы и искусства

27 февраля 2026 05:51
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По итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Москве также принято постановление о присуждении премий в области литературы и искусства за 2025-2026 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премии Союзного государства присуждены деятелям в области литературы и искусства-2

Одним из лауреатов стал главный дирижер Национального Президентского оркестра Беларуси Виталий Кульбаков. Высокая награда присуждена ему за создание концертных программ, которые укрепляют дружбу, культурные связи и всестороннее сотрудничество Беларуси и России. От Российской Федерации премии удостоены два авторских коллектива. Любовь Подлеснова и Надежда Бабенко отмечены за выставочный проект «Бессмертие подвига», посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Еще один коллектив – Владимир Малышев, Ирина Зернова, Нина Кочеляева и Диана Кобленкова – получил премию за проект «Кинообразование», направленный на развитие совместных образовательных инициатив государств-участников СНГ. Премии Союзного государства традиционно присуждаются за значительный вклад в укрепление духовного единства и культурного пространства Беларуси и России.

# Союзное государство # Культура # Искусство

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