Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня в графике Президента встреча с губернатором Приморского края. Как Батька сказал, хоть и далеко, но близко нам по душе. Олег Кожемяко встретился с нашим Президентом. Вчера он подписал ряд соглашений в Могилеве, в Минске, путешествует по предприятиям. И сейчас в Беларусь прибыл (вот уже есть сообщение) министр обороны Ирана, Исламской Республики Иран, что тоже для нас очень важно. Вот такой большой международный день. И недавно у нас был руководитель Мьянмы. И даже вчерашнее назначение кадров, назначение экономического руководства страны, оно все так или иначе завязано на международную повестку.

Андрей Лазуткин, политолог:

Ну, поясним, что американцы долго выстраивали систему вот этих международных санкций, чтобы Иран был отдельно, Россия отдельно, КНДР отдельно, Лаос отдельно, Беларусь отдельно, надо всех посадить по клеткам. Но их действия агрессивные последние четыре года позволили вот всему Глобальному Югу объединиться. И сегодня вот такая ситуация, когда Иран продает оружие, кому хочет, кто хочет, везет грузы через Иран, их переваливает, кто хочет, там проводит свои какие-то конференции, раньше было невозможно. Поэтому, конечно, мы американцев ругаем, но за это можно им сказать спасибо. То есть, Демпартия сегодня так разворошила весь этот Глобальный Юг, что они с нами открыто работают, санкции больше не действуют. Нас уже больше половины мира. ШОС и БРИКС сегодня перекрывают зону, которая… У Трампа остается все меньше и меньше. Посмотрите, Евросоюз его уже не слушает. Штаты остались как бы таким островком сегодня в мире внешней политики. А нас больше.