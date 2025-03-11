Лазуткин: сегодня Глобальный Юг не подчиняется американцам вообще

Григорий Азаренок, СТВ:

В нынешнем мировом дурдоме, где про дипломатию уже забыли, где происходит то, что мы видели 28 февраля в Белом доме, где происходит то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, где сначала представитель делегации говорит одно, потом представитель офиса руководства этого государства говорит вообще совершенно другое, они друг с другом перекидываются. Когда сегодня Джастин Трюдо, показывая язык, выносил кресло из парламента. В общем, в нынешнем мировом дурдоме соблюдение вот этой классики уже выглядит таким эталонным и даже донкихотским.

Андрей Лазуткин, политолог:

Наверное, главный подарок, который сегодня мы видим, – это все-таки Грузия, потому что там президент отвечает за внешнюю политику, назначает послов. Пока там была президентом нехорошая женщина... Ей обещали стул отдать из парламента. Не знаю, отдали, не отдали. Так вот, поскольку женщина ушла и выбран нормальный президент, то мы сегодня можем уже восстанавливать наши отношения. Потому что раньше это все торпедировалось как раз Саломе Зурабишвили. Ну, что касается остальных государств…

Григорий Азаренок:

Мьянма, Лаос.

Андрей Лазуткин:

Рассказывали, что нас никто не признает, никто с нами там не общается, не контактирует. И раньше достаточно было американцам сказать, неважно, кто вы там, Лаос, не Лаос: вы не должны признавать Беларусь. И все там: да-да-да, не признаем. Такого нет сегодня. Глобальный Юг не подчиняется американцам вообще.