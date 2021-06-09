«Такие встречи очень важны и знаковы». Наталья Кочанова встретилась с послом Казахстана в Беларуси

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и подтвердили: оба государства являются давними и надежными партнерами, а взаимная заинтересованность в укреплении политических, экономических и культурных связей год от года только растет.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я буквально сегодня имела разговор с первым вице-премьером Николаем Геннадьевичем Снопковым, который возглавляет межправкомиссию. Он говорил о том, что сейчас отрабатывается на самом высоком уровне дорожная карта сотрудничества, готовится визит премьер-министра. Но прежде всего мы ждем с ответным визитом руководителя Казахстана в Беларусь, потому что такие встречи очень важны и знаковы для судьбы как одной страны, так и другой, для нашего сотрудничества.