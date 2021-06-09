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«Такие встречи очень важны и знаковы». Наталья Кочанова встретилась с послом Казахстана в Беларуси

09 июня 2021 17:06
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Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такие встречи очень важны и знаковы». Наталья Кочанова встретилась с послом Казахстана в Беларуси-1

«Такие встречи очень важны и знаковы». Наталья Кочанова встретилась с послом Казахстана в Беларуси-3

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и подтвердили: оба государства являются давними и надежными партнерами, а взаимная заинтересованность в укреплении политических, экономических и культурных связей год от года только растет.

«Такие встречи очень важны и знаковы». Наталья Кочанова встретилась с послом Казахстана в Беларуси-6

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я буквально сегодня имела разговор с первым вице-премьером Николаем Геннадьевичем Снопковым, который возглавляет межправкомиссию. Он говорил о том, что сейчас отрабатывается на самом высоком уровне дорожная карта сотрудничества, готовится визит премьер-министра. Но прежде всего мы ждем с ответным визитом руководителя Казахстана в Беларусь, потому что такие встречи очень важны и знаковы для судьбы как одной страны, так и другой, для нашего сотрудничества.

«Такие встречи очень важны и знаковы». Наталья Кочанова встретилась с послом Казахстана в Беларуси-9

«Такие встречи очень важны и знаковы». Наталья Кочанова встретилась с послом Казахстана в Беларуси-11

Аскар Бейсенбаев в свою очередь подтвердил, что его страна готова ко всемерному расширению экономического сотрудничества: кризис, связанный с COVID, ударил по всем, и преодолеть его последствия получится лишь сообща.

# Беларусь-Россия # Наталья Кочанова # Аскар Бейсенбаев # Николай Снопков # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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