Стратегическое партнерство и экономическое сотрудничество: президенты Беларуси и Туркменистана подписали ряд документов

Новости Беларуси. Беларусь и Туркменистан вновь за столом переговоров. Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости своего коллегу и давнего друга Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Туркменистана посещает нашу страну с официальным визитом уже в четвертый раз. Главы государств встречаются часто как на белорусской, так и на туркменской земле. И всегда есть, что обсудить.

11 мая во Дворце Независимости уже состоялась встреча президентов двух стран в формате «один на один», после чего взаимные интересы продолжили обсуждать уже в расширенном составе. У Беларуси и Туркменистана схожие взгляды на мировой арене, а кроме того огромный потенциал для торгово-экономического сотрудничества. В 2015 году товарооборот составил около 94 миллионов долларов. При этом положительное сальдо белорусской стороны – почти 90 миллионов.

Туркменских партнеров интересуют наши электроника, лифты, дорожная техника, лекарства, металлоконструкции. Впрочем, взаимный интерес не только в экономической сфере, страны активно развивают и гуманитарные связи. Кстати, в белорусских вузах обучается немало туркменских студентов.

После обсуждения наиболее актуальных тем стороны подписали сразу несколько знаковых документов.

Документы позволят развивать сотрудничество в разных областях и станут платформой для новых совместных проектов. К слову, о самом значимом и масштабном общем деле – строительстве Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений 11 мая тоже говорили во Дворце Независимости.

Кроме того, страны планируют наладить создание беспилотных авиационных комплексов. Речь шла и о поставках белорусской техники, и в целом о взаимных шагах по наращиванию товарооборота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы в очередной раз открыто, конструктивно обсудили с моим коллегой, с моим другом, президентом Туркменистана, весь спектр вопросов белорусско-туркменского взаимодействия. Особо отметили позитивный и плодотворный характер наших двухсторонних контактов. Туркменистан относится к числу наших стратегических партнеров, с ним нас связывают дружественные и искренние отношения. Это подтверждается ежегодными встречами глав государств в Минске и Ашхабаде. Взаимовыгодная торговля является основой белорусско-туркменских отношений. В этой связи нас, безусловно, беспокоит падение двустороннего товарооборота, которое наблюдалось последние два года. Конечно, для этого есть объективные причины, однако мы должны предпринять все необходимые шаги для исправления данной ситуации, включая поиск новых форм и методов работы, на чем мы сегодня и сконцентрировали во время переговоров наше внимание.

По итогам первых месяцев этого года мы наблюдаем позитивную динамику торговли. Товарооборот увеличился почти на 75%, однако и это не должно нас успокаивать. Поэтому в ходе переговоров мы наметили новые перспективы и обозначили конкретные проекты взаимного сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта и науки. Обе стороны согласились с тем, что потенциал нашего партнерства значительно выше. Беларусь готова участвовать в модернизации экономики Туркменистана путем поставок современной сельхозтехники, автомобильной, пассажирской. В контексте развития транзитно-транспортной инфраструктуры нам есть что предложить туркменским партнерам в сфере дорожного строительства, проектирования, модернизации дорог, газо- и трубопроводов, строительства энергетических объектов. Необходимо использовать обоюдный потенциал для совместной реализации инфраструктурных проектов регионального масштаба. Безусловно, ключевым совместным проектом по-прежнему остается строительство горно-обогатительного комбината в Гарлыке. Реализации этого проекта белорусская сторона уделяет первостепенное значение. И мы сегодня договорились, что в обозначенные нами сроки комбинат будет запущен и даст первые удобрения.

В политической сфере у нас нет с нашими туркменскими друзьями абсолютно никаких проблем. Мы с удовлетворением отмечаем схожесть наших подходов во внешней политике, нашего видения международной, региональной ситуации. Беларусь и Туркменистан традиционно поддерживают друг друга на международных площадках. Я абсолютно уверен, что так будет и впредь.

Знаковым событием в двусторонних отношениях, которое подчеркивает высокий уровень нашего сотрудничества, является открытие нового комплекса зданий посольства Туркменистана в Минске. Убежден, что достигнутые в ходе встречи на высшем уровне договоренности, подписанные сегодня документы, послужат развитию Беларуси и Туркменистана, а также будут способствовать укреплению, благоприятной атмосфере нашего сотрудничества.

Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Туркменистана:

В лице Республики Беларусь мы имеем давнего, надежного и ответственного партнера. Показательным примером реализации совместного потенциала является строительство в Туркменистане Гарлыкского горно-обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений мощностью до одного миллиона 400 тысяч тонн продукции в год. Этот объект, как было уже упомянуто, должен быть введен в конце марта 2017 года. Мы также договорились наращивать партнерство в промышленности, сельском хозяйстве, перерабатывающих отраслях, текстильной промышленности, строительстве и по ряду других направлений. Большое внимание уделяем перспективам сотрудничества в области транспорта. В настоящее время Туркменистан совместно с партнерами создает такую разветвленную сеть транспортной, транзитной, логистической инфраструктуры комбинированного типа по линии Восток – Запад и Север – Юг, которая включает в себя транзитные континентальные коридоры, уходящие как на регионы Каспийского, Черноморского бассейна, и Балтии. Мы рассматриваем Беларусь, обладающую современной инфраструктурой и выгодным географическим положением, как перспективного партнера именно в осуществлении этих планов.

После переговоров во Дворце Независимости Гурбангулы Бердымухамедов отправился к обелиску на Площади Победы. Президент Туркменистана возложил венок к подножию монумента и почтил память погибших в Великой Отечественной войне.