Новости Беларуси. 11 мая начинается официальный визит в Беларусь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Запланированы переговоры главы белорусского государства Александра Лукашенко с туркменским коллегой. Ожидается, что лидеры двух государств проведут встречу в формате один на один, а затем встретятся в расширенном составе.

В повестке дня обсуждение состояния и перспектив сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Речь пойдет и о знаковых для двух стран совместных проектах. Планируется также, что Гурбангулы Бердымухамедов в ходе визита примет участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Туркменистана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.