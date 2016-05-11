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11 мая начинается официальный визит в Беларусь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

11 мая 2016 07:10
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Новости Беларуси. 11 мая начинается официальный визит в Беларусь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Запланированы переговоры главы белорусского государства Александра Лукашенко с туркменским коллегой. Ожидается, что лидеры двух государств проведут встречу в формате один на один, а затем встретятся в расширенном составе.

В повестке дня обсуждение состояния и перспектив сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Речь пойдет и о знаковых для двух стран совместных проектах. Планируется также, что Гурбангулы Бердымухамедов в ходе визита примет участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Туркменистана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Туркменистан # Международное сотрудничество

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