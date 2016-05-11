Переговоры президентов Беларуси и Туркменистана проходят в Минске – обсуждают развитие экономического сотрудничества

Новости Беларуси. Беларусь и Туркменистан вновь за столом переговоров. В эти минуты Александр Лукашенко принимает во Дворце Независимости своего коллегу и давнего друга Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Туркменистана посещает нашу страну с официальным визитом уже четвертый раз. Главы государств встречаются часто как на белорусской, так и на туркменской земле. И всегда есть, что обсудить.

Сегодня – переговоры в формате один на один, затем – встреча в расширенном составе. А после – подписание итогового коммюнике. В повестке встречи на высшем уровне – обсуждение взаимовыгодного экономического сотрудничества.

После прошлогоднего визита Александра Лукашенко в Туркменистан товарооборот между странами вырос наполовину. Туркменскую сторону интересуют белорусская электроника, лифты, дорожная техника, лекарства, металлоконструкции. Наши страны объединяет крупный проект по строительству горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений. Также Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Беларусь за высококвалифицированную подготовку туркменской молодежи в белорусских вузах. Сотрудничество в гуманитарной сфере стороны намерены продолжать дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я рад вас встретить в очередной раз в Беларуси, в Минске. Я очень надеюсь, что в близком вам уже Минске. Я рад всегда бывать на вашей земле, в вашем прекрасном, белокрылом, можно сказать, городе. Всегда с удовольствием посещаю этот город и всегда нахожу там что-то новое для себя, и мы пытаемся в Беларуси внедрить все то лучшее, что вы делаете в Ашхабаде. Мы потихонечку начинаем заимствовать у вас все лучшее. Вы согласились в свое время, вы были не против, чтобы мы учились всему лучшему. В то же время мы готовы и делимся с вами тем передовым опытом, который накоплен у нас, в котором нуждается ваша прекрасная страна, ваша республика. Я очень рад, что вы приехали сегодня. Время в мире непростое, естественно, мы – те государства, которые зависят от мировой конъюнктуры. Кто больше, кто меньше, но зависим. И нет, наверное, сегодня в мире государств, которые бы не зависели от них. Конечно, на нас это отражается, и на вас, и на нас, на наших отношениях, торгово-экономических прежде всего. Поэтому очень важно, что мы в этот момент встречаясь, имеем возможность обсудить ситуацию в мире и как она влияет на белорусско-туркменские отношения, что нам надо сделать еще, чтобы преодолеть те негативные явления, которые влияют на нас, и не допустить большего влияния на наши республики, на наши государства. То есть объем вопросов у нас всегда при встречах для обсуждения есть, он немалый. И чем больше мы встречаемся, тем больше появляется вопросов, которые мы успешно обсуждаем, принимаем решения и реализуем. Поэтому милости просим в Беларусь, в Минск. Думаю, вам этот визит запомнится, как и другие.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

Позвольте, уважаемый Александр Григорьевич, выразить вам искреннюю признательность за ваше приглашение посетить вашу, я бы сказал, братскую страну с официальным визитом, потому что мы действительно сегодня придаем очень большое значение этому визиту. Я хотел бы упомянуть и, опять-таки, выразить вам очень большую благодарность, что вы приняли наше приглашение, то есть участвовали в нашем международном форуме, который был посвящен нашему юбилею, – 20-летию нейтрального статуса Туркменистана. Потому что ваше выступление, ваше мнение в действительности сегодня является актуальным, я бы сказал, для мирового сообщества. Оно так и было. И говоря о контексте наших политических вопросов, мы опять-таки выдвигаем очень большую, глобальную теорию, посвященную вопросам развития транспорта. Транзитного коридора. И, наверное, как вы знаете, наша международная инициатива также была принята соответствующей Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций, то есть резолюцией. И вот мы в этом году проводим опять-таки международный форум. Я с большим уважением и почетом тоже хотел бы пригласить на этот форум. Потому что в действительности эти вопросы на сегодня актуальны, как вы сказали, они зависят от общей экономической конъюнктуры мира. Те вопросы, которые связаны как с энергобезопаностью и развитием правильной логистики, транспортной инфраструктуры, я думаю, имеют очень большое значение.