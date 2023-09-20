Старушку в 72 года посадили за лайки в соцсетях. Вот как украинские власти пытаются контролировать общество

Григорий Азаренок, СТВ: Как Украина относится к белорусам? С одной стороны, они пытались играть в игру, как-то сыграть на противоречиях вымышленных. Вымышленных на самом деле противоречий с Россией, но тем не менее мы видим, что после начала СВО особенно эта ненависть поперла, они запрещают белорусские книги, они переименовывают улицы в честь белорусских героев, мы знаем, что творили бандеровцы в том числе и на Брестчине, правильно?

Роман Чегринец, советник главы Республики Крым по сотрудничеству с Беларусью:

Конечно, дальше будет хуже, надо не путать всех украинцев с той элитой, которая сейчас сидит в руководстве. Я хочу сказать, что в начале СВО самым популярным политиком в Украине был Александр Григорьевич, это факт. С большим отрывом, он был популярнее действующих президентов, которые там были, я не думаю, что эта цифра сильно изменилась. То запудривание мозгов, если видели хотя бы краем глаза телемарафоны, что там происходит, но Геббельс просто переворачиваться в гробу, как пропеллер, понимая, что он очень плохо работал по сравнению с украинских телевизионщиками, пропагандистами. Заливая вот это все своим жителям, не у всех есть доступ к интернету, а у тех у кого есть, не все понимают, как пользоваться VPN, не каждый будет это делать, это отслеживается. Украинские полицаи могут на улице поймать человека, проверить телефон, найти какие-то каналы в Telegram, какие-то сайты, посчитать это угрозой нацбезопасности. Недавно старушке в Черниговской области дали 6 лет за два лайка в «Одноклассниках». Это вообще как? Это каким умом постижимо? Бабуле 72 года. О чем здесь можно говорить? Идет расчеловечивание, расчеловечивание русских закончилось, началось расчеловечивание белорусов, и наша главная задача – этого не допустить, решить вопрос украинский в достаточно краткие сроки, чтобы мы успели обратно перепрограммировать то население, которое они пытаются сейчас испортить.

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