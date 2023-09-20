Стариков об англосаксах: «Хотели бы использовать Россию против Китая ровно так же, как используют Украину против России»

Николай Стариков, публицист, писатель, политик, член ЦС социалистической партии «Справедливая Россия – За правду»:

Вы знаете, я, может быть, выскажу мысли, которые не всем понравятся, но тем не менее я потратил много времени на изучение стратегии англосаксов. И поэтому я хочу сказать, что они сейчас не планируют уничтожать то, что они могут использовать в своих собственных интересах. В данном случае Россию они хотели бы сейчас ослабить, подчинить себе, но не уничтожить и не расчленить. Все разговоры о расчленении – это пугалки, которыми они пугают политическую элиту, народ России, чтобы склонить к тем действием, которые для себя считают выгодными.

Они хотели бы использовать Россию против Китая ровно так же, как используют Украину против России. И выступление Зеленского здесь – это такой, знаете, жанр монолога, который к реальности не имеет никакого отношения. Поэтому, да, хотели бы Россию ослабить, хотели бы угрожать забиранием у нее ядерного оружия, но проблема в том, что пока у России есть ядерное оружие, ее не ослабить. И при наличии ядерного оружия, я не очень понимаю, как у ядерной державы можно это ядерное оружие без ядерной войны изъять. Предательство элиты, как в СССР – да, наверное, но в целом, мне кажется, что Зеленский просто играет определенную роль, говорить то, что он должен говорить, создает давление на Россию или повод для давления на Россию по всем фронтам. В целом же нам расслабляться нечего, любые планы англосаксов в отношении нас всегда для нас опасны. Но давайте их просто трезво будем оценивать.

Читайте также:

Азарёнок: у этой страны есть хозяин – это белорусский народ и Президент Лукашенко

Петровский: сегодня американцы ох как боятся Северную Корею!

Придыбайло о смысле Дня народного единства: как бы ни пытались разорвать, растащить, сломить – не дождетесь!