Добыча полезных ископаемых и выход на новые рынки – о чём договорились Беларусь и Зимбабве
Эта майская неделя, которая только сегодня преодолела «экватор», стала прекрасной иллюстрацией многовекторности в белорусской политике. Минск демонстрирует открытость и готов сотрудничать со всеми, кто строит диалог на принципах равенства и справедливости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И таких государств на карте мира большинство, как бы себя ни позиционировали те, кто развязал против Минска санкционную войну. Развязал, но едва ли может рассчитывать на победу. Азия, Европа, Африка – такова география встреч на высшем уровне только за последние несколько дней.
Развитие сотрудничества активно продолжается, укрепляя связи и открывая новые перспективы для обеих сторон – это уже о сотрудничестве Беларуси и Зимбабве. Например, в сфере АПК.
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Ксения Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Зимбабве – достаточно недавно открытый для нас рынок для поставок сельскохозяйственной продукции. Основной перспективный товар – это сельскохозяйственная техника и оборудование. А наша продовольственная продукция только заходит на этот рынок. Рынок перспективный. Основные товарные позиции, которые мы видим для экспорта, – это молочные продукты, сухое обезжиренное молоко и молочные смеси для детского питания. Кроме того, еще одним перспективным видим направление по линии аграрного образования. Тут тоже есть определенные планы по обучению студентов, специалистов в наших аграрных вузах.
С Зимбабве отечественный флагман машиностроения начал плодотворную работу несколько лет назад и не сбавляет темпы. Белорусская техника нужна партнерам для уборки урожая.
Денис Поправка, первый заместитель директора центра продаж и сервиса предприятия «Гомсельмаш»:
Запросы зимбабвийской стороны – это, прежде всего, качественная и быстрая уборка урожая, который находится у них на полях. Поставляем зерноуборочную технику – модель GS-12 с зерновой и жаткой для уборки кукурузы. Это качественная техника. То, что должны заявлять, мы заявляем при поставках – это и качество, и обслуживание, быстрота уборки и ее безотказность.
Флагманский проект по механизации сельского хозяйства будет продолжен. Минск и Хараре берут новые высоты в отношениях. Сверить часы высокие гости из этой африканской страны приехали в Минск на этот раз. Географически удаленные, но близкие по духу и стремлению активно работать на благо своих народов, Беларусь и Зимбабве сближают позиции. Еще более мощный импульс сотрудничеству должны придать договоренности, достигнутые на переговорах лидеров.
Беларусь планирует увеличить совместный товарооборот с Зимбабве до 100 млн долларов.
По итогам переговоров был подписан пакет документов между ведомствами двух стран, предусматривающих реализацию совместных проектов. Перспективное направление сотрудничества – совместная добыча ископаемых. Кроме того, Зимбабве может стать площадкой для выхода белорусских предприятий на рынки третьих стран.
О чем еще договорились на высшем уровне – смотрите в видео.