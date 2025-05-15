«Россия и США здесь, а Украины нет». Корреспондент Russia Today поделился информацией из Стамбула

Взгляды всего мирового сообщества устремлены на турецкий Стамбул. В ближайшие часы здесь ожидается историческая встреча. Россия и Украина наконец сядут за один стол и попытаются прийти к согласию по урегулированию конфликта. Это первые прямые переговоры между сторонами за последние три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Московскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Также в нее вошли замминистра обороны и замглавы МИД. Как отметили в Кремле, Россия нацелена на конструктивную, серьезную работу. Глава МИД Сергей Лавров обозначил, что позиция России по Украине заключается в достижении долгосрочного урегулирования конфликта. Представлять интересы Киева будет глава офиса Зеленского, а также министры обороны и иностранных дел. Участие в переговорах примут также США. Журналисты в ожидании делегаций дежурят у рабочего офиса президента Турции – Дворца Долмабахче. Наш коллега – специальный корреспондент Russia Today Константин Придыбайло поделился свежей информацией с места событий.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

Российская делегация прибыла рано утром, как и говорил Владимир Путин, 15 мая Россия готова вернуться за стол переговоров, по сути, с теми же документами, которые были парафированы тогда, три года назад, в 2022 году, здесь же. Вот именно в этом дворце была первая встреча, стамбульская встреча после серии белорусских встреч в Гомельской области, Брестской области, мы все это прекрасно помним. Но именно здесь был сформирован тот самый документ, который украинская сторона парафировала, а потом по инициативе именно украинской стороны был, по сути, расторгнут. Мы вновь садимся за стол переговоров. Это желание Российской Федерации, которое поддерживает весь цивилизованный мир. Мы видим, что Эрдоган и Турция выступили площадкой в очередной раз для переговоров. Мы видим, как Дональд Трамп, сменилась, кстати, власть в Соединенных Штатах Америки, которые тоже поддержали отмену того договора. Все сейчас говорят о том, что действительно нужно садиться за стол переговоров. Россия здесь, Соединенные Штаты тоже уже здесь, а Украины нет. Все мы, журналисты, огромное количество, ждем, соизволит ли делегация Украины приехать на переговоры.

Явится ли на переговоры Украина – пока неясно. Переговорам предшествовала встреча Владимира Зеленского с президентом Турции в Анкаре. Решение об участии украинской делегации Зеленский намеревался принять в зависимости от итогов дискуссии с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как стало известно, встреча уже завершилась и украинский лидер направился в Стамбул.