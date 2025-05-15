Новый азиатский тигр! В чём взаимный интерес – разбираем итоги визита генсека ЦК Компартии Вьетнама

Эта майская неделя, которая только сегодня преодолела «экватор», стала прекрасной иллюстрацией многовекторности в белорусской политике. Минск демонстрирует открытость и готов сотрудничать со всеми, кто строит диалог на принципах равенства и справедливости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И таких государств на карте мира большинство, как бы себя ни позиционировали те, кто развязал против Минска санкционную войну. Развязал, но едва ли может рассчитывать на победу. Азия, Европа, Африка – такова география встреч на высшем уровне только за последние несколько дней. Анастасия Ярощик-Корниенко продолжит.

Вьетнамский кофе с белорусской сгущенкой предлагают посетителям в этом столичном кафе. Еще в 1990-х Шинь с женой решили переехать в Минск. Здесь у них родились дети. А год назад решили открыть кафе, чтобы и белорусы могли попробовать Вьетнам на вкус. В традиционном национальном блюде – суп фо – лапша из Ханоя, приправы и соус, а вот морковь, кинза, лук и мясо белорусские. Блюду только в плюс такой кулинарный симбиоз.

Нгуен Хыу Шинь:

Это вьетнамская кухня. Блюдо сделано как вьетнамское, но овощи – это Беларусь! И вкусно!

Конечно, за визитом высоких гостей в Минск следили всей семьей. Четвертый раз То Лам посещает Беларусь. С каждым таким шагом белорусское-вьетнамские отношения не только крепнут, но и развиваются. У Минска и Ханоя есть история, настоящее и перспективы на будущее. Ровно 33 года как страны установили дипломатические отношения.

Нгуен Ву Май Чанг:

Сам визит показывает, что развитие вообще всего, связанного с Беларусью и Вьетнамом, развивается в хорошую сторону.

Возможности этого белорусского университета буквально вскружили голову вьетнамским гостям своими возможностями. Свыше 100 разработок! Благодаря созданию собственного научно-технологического парка, где ноу-хау получают практическое применение, у Беларуси накоплен огромный опыт. Не исключено, что в ближайшее время в Ханое появится выставочный центр передовых белорусских технологий БНТУ. А некоторые уже готовы партнеры реализовать у себя, например, производство медицинских имплантов.

Максим Журкевич, менеджер по поддержке инновационного предпринимательства Научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:

Наш университет имеет большой опыт в создании изделий медицинской техники для травматологии. Здесь есть потребность и интерес у вьетнамской стороны – создавать не только уже известные нам, но и какие-то новые изделия для лечения травмотолого-ортопедических больных и для применения в каких-то сложных случаях у детей и взрослых пациентов. Конечно, большой интерес партнеры из Вьетнамской Республики проявили к технологии по модификации поверхностей. Это восстановление изношенных деталей, обработка деталей для сельхозмашин и применение в нефтехимии, медицине. Большой спектр технологий, которыми обладает наш вуз, заинтересовал партнеров.

Развивать сотрудничество стороны намерены от промышленности до технологической безопасности. Статус стратегических партнеров, развитие регионального сотрудничества, возможность прямого авиасообщения и совместные проекты в машиностроении – результат переговоров на высшем уровне. Лукашенко о сотрудничестве с Вьетнамом: главная задача – активизироваться в экономике. Достигнута договоренность о максимальном ускорении реализации проекта по созданию во Вьетнаме сборочного производства белорусских тракторов, а также техники Минского автомобильного завода, в том числе для поставок в другие страны региона. То Лам: нашим отношениям уже 33 года, я уверен, мы продолжим их укреплять.

Вьетнам – один из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Сегодня иметь отношения уровня, подобного Беларуси, с этой страной хотят многие. Это государство называют восходящей звездой в глобальной цепочке поставок и даже новым тигром Азии.