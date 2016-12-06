Станислав Карчевский о Центре детской онкологии: посещать такие больницы тяжело

Новости Беларуси. Беларусь и Польша намерены углублять сотрудничество в образовании, культуре и здравоохранении.

Об этом стороны договорились во время визита польской делегации во главе с маршалом сената.

За два дня Станислав Карчевский не только поучаствовал в официальных переговорах, но и посмотрел на Беларусь культурную. И даже смог принять импровизированный экзамен по польскому языку у белорусских студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этого зарубежного гостя здесь действительно ждали. Понятно это и по теплому приветствию, и по множественным рукопожатиям. Станислав Карчевский поздоровался с каждым студентом лично. Для будущих языковедов польский маршал и знаковая фигура и, одновременно, носитель того самого польского языка, который они изучают не первый год. Кстати, самой западнославянской школе в белорусском вузе примерно два десятилетия.

Мария Кохно, студентка филологического факультета Белорусского государственного университета:

Мы стажируемся почти каждый год и выезжаем на групповые стажировки.

Намерение сотрудничать в образовательной сфере сенаторы подтвердили ещё 5 декабря и ратифицировали соглашение.

6 декабря от теории перешли к практике. А польскому маршалу даже предложили принять импровизированный экзамен у наших студентов. Уже потом он, впечатлившись знаниями, поставит всем наивысший балл и расскажет: в Беларуси когда-то бывал. Правда, по-настоящему познакомился лишь сейчас. В отличие от Варшавы, здесь есть кольцевая,

а широкие проспекты даже вызвали легкую зависть у зарубежного гостя.

Станислав Карчевский, маршал сената Республики Польша:

Я рад, что студенты ездят в Польшу и наоборот. И я надеюсь, что это сотрудничество будет развиваться и дальше.

Маршалом сената Станислав Карчевский стал в ноябре 2015 года.

Но в его карьере почти 20 лет врачебной работы.

Хирург по образованию, он не мог не посетить Центр детской онкологии. Тем более сотрудничество с польскими коллегами здесь налажено. К примеру, эти домики – своеобразные гостиницы для родителей заболевших детей. Всего на территории 20 подобных пансионатов.

Два их них построены как раз при помощи польских партнеров.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Сотрудничество выражается, в первую очередь, в обмене опытом и стажировках на рабочих местах. Есть поставки по линии Евросоюза медицинской техники в наши учреждения.

В гости с подарками польская делегация зашла к маленьким пациентам. Знакомство с работой врачей, отделений... Даже, казалось бы, повидавший многое, опытный врач уже после посещения центра всем журналистам признается: посещать такие больницы – тяжело.

Станислав Карчевский, маршал сената Республики Польша:

Это – прекрасный центр, осуществляет лечение на замечательном мировом уровне. Также с господином министром мы поговорили о трансграничном польско-белорусском сотрудничестве, в том числе, в клинической области.

Перспективы в здравоохранении обсуждать будут наш министр Жарко и польский – Радзивилл.

Кстати, познакомился Станислав Карчевский и с белорусскими Радзивиллами. А точнее, с историей знаменитого рода. В дворцово-парковом ансамбле музея-заповедника в Несвиже есть что посмотреть (подробнее о поездке здесь). Тем более история белорусов и поляков, как не раз подчеркивалось в ходе двухдневного визита, во многом едина.