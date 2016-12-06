Станислав Карчевский: я рад, что студенты ездят в Польшу и наоборот

Новости Беларуси. Обмен студентами между Беларусью и Польшей может быть увеличен. Маршал сената Республики Польша Станислав Карчевский посетил 6 декабря Белорусский государственный университет.

Зарубежный гость приехал пообщаться со студентами филологического факультета. Здесь уже на протяжении нескольких десятилетий изучают польский язык. За это время хорошие контакты налажены со многими зарубежными университетами.

Каждый год около сотни работников ВУЗа выезжают в Польшу в рамках научного обмена, проходят стажировки студентов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Станислав Карчевский, маршал сената Республики Польша:

Для нас очень важны хорошие отношения с Беларусью в разных направлениях. В том числе в научной сфере. Подтверждением этого может стать то, что вчера сенаторы ратифицировали соглашения о сотрудничестве в образовании. Соглашение позволяет обмениваться молодежью, студентами, учеными, что является очень важным. Я рад, что студенты ездят в Польшу и наоборот. И я надеюсь, что это сотрудничество будет развиваться и дальше.

Мария Кохно, студентка филологического факультета Белорусского государственного университета:

Нас достаточно хорошо готовят. Мы стажируемся практически каждый год. Выезжаем на групповые стажировки.

Кирилл Чичелис, студент филологического факультета Белорусского государственного университета:

Практыкі польскай хапае, да нас прыязджаюць польскія лектары, мы самі прыязджаем у Польшчу.