Прямой эфир

Губернатор Иркутской области возложил венок к подножию монумента на площади Победы в Минске

06 декабря 2016 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Иркутская область должны найти резервы для наращивания взаимной торговли. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором этого российского региона Сергеем Левченко.

6 декабря делегация Иркутской области – с визитом в нашей стране. В эти минуты переговоры во Дворце Независимости продолжаются. Программой также запланированы встречи в правительстве.

А ранним утром зарубежные гости почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Красные гвоздики к Вечному огню и венок к подножию монумента на площади Победы в Минске легли от представителей российской делегации, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Россия

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Польша договорились о проведении ежегодного форума регионов
06 декабря 2016 06:32

Беларусь и Польша договорились о проведении ежегодного форума регионов

Александр Лукашенко поздравил Президентов Узбекистана и Австрии с избранием на пост
05 декабря 2016 18:47

Александр Лукашенко поздравил Президентов Узбекистана и Австрии с избранием на пост

Президент Беларуси: уровень отношений с Польшей высокий, но есть над чем работать
05 декабря 2016 18:00

Президент Беларуси: уровень отношений с Польшей высокий, но есть над чем работать