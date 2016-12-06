Губернатор Иркутской области возложил венок к подножию монумента на площади Победы в Минске

Новости Беларуси. Беларусь и Иркутская область должны найти резервы для наращивания взаимной торговли. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором этого российского региона Сергеем Левченко.

6 декабря делегация Иркутской области – с визитом в нашей стране. В эти минуты переговоры во Дворце Независимости продолжаются. Программой также запланированы встречи в правительстве.

А ранним утром зарубежные гости почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Красные гвоздики к Вечному огню и венок к подножию монумента на площади Победы в Минске легли от представителей российской делегации, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.