Маршал Польши о поездке в Несвиж: вижу очень много следов нашей общей истории

Новости Беларуси. Парламентская делегация Польши во главе с маршалом сената Станислава Карчевским посетила древний Несвиж.

Для гостей провели экскурсию в музей-заповедник, бывшую резиденцию Радзивиллов и познакомили с экспозиционными залами.

Дворцово-парковый комплекс «Несвиж» ежегодно принимает тысячи иностранных туристов, в том числе и Польши. Величественный комплекс после проведенной реставрации впечатлил и польских законотворцев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Станислав Корчевский, маршал сената Республики Польша:

Я скажу честно, что я первый раз в Беларуси. Первый раз в Несвиже. Вижу, что ратуша чудесная: она очень красивая и обновленная. Вижу очень много следов нашей общей истории, и наши культуры тоже переплетаются. Тем более мне приятно то, что тут так заботятся о истории.

Граница, которая есть между нашими странами, не должна делить, а должна объединять наши народы

для большего сотрудничества и развития.