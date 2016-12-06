Маршал сената Польши посетил Республиканский центр детской онкологии в Боровлянах

Новости Беларуси. Беларусь и Польша намерены развивать сотрудничество в сфере здравоохранения. Об этом 6 декабря заявил маршал сената Польши во время посещения Республиканского центра детской онкологии в Боровлянах.

Здесь Станислав Карчевский ознакомился с работой медперсонала и отделений, также навестил маленьких пациентов – для них польская делегация подготовила подарки.

Научно-практический центр детской онкологии уже имеет опыт сотрудничества с польскими коллегами. Так, при помощи зарубежных партнеров на территории центра были построены 2 пансиона – своеобразные гостиницы, где могут находиться родители заболевших детей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Станислав Карчевский, маршал сената Республики Польша:

Это прекрасный центр, осуществляет лечение на замечательном мировом уровне. Также с господином министром мы поговорили о трансграничном польско-белорусском сотрудничестве, в том числе в клинической области.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Сотрудничество выражается в обмене опытом и стажировках на рабочих местах. Есть даже поставки по линии Евросоюза медтехники в наши больницы. Мы договорились, что наше сотрудничество будет более конструктивно, результативно.