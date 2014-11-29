Станет ли Вьетнам плацдармом для продвижения экономических интересов Беларуси в Юго-Восточной Азии?

Почти все экспортные продукты питания белорусского производства (это 95-98%) продаются в России. И вновь, как видим, небезопасно складывать яйца в одну корзину. Именно поэтому Беларусь ищет новые рынки сбыта для своей продукции. А в подтверждение – важный визит этой недели.

Сейчас попытаюсь воспроизвести: «Конг Хоа - Са Хой Тю Нгя - Вьет Нам». Не ручаюсь за правильность произношения, но примерно так звучит название Вьетнама на местном, на их родном, языке. И об этом пришлось вспомнить (или узнать), потому что руководитель Компартии Социалистической Республики Вьетнам побывал на днях с официальным визитом в Беларуси и встречался с Александром Лукашенко.

Во Вьетнаме большую роль играет парламент и президент, которого выбирают, кстати говоря, депутаты. Но в Конституции страны записано, что руководящей силой государства и общества является Компартия. И это не какой-то архаизм, пережиток прошлого, потому что Конституцию страны недавно совсем изменили (чернила еще не успели высохнуть).

Генсек – влиятельнейшее лицо в стране. Поэтому во время визита обсуждались не только политические темы, и не столько, а прежде всего экономика.

Ключевая фраза – Вьетнам может стать плацдармом для продвижения экономических интересов Беларуси в Юго-Восточной Азии. Примерно так же, как в свое время Венесуэла – для вхождения в Латинскую Америку или надежды на то, что Арабские Эмираты станут плацдармом для распространения белорусских товаров в арабском мире.

И это уже стандартная внешнеполитическая схема. Конечно же, с учетом особенностей каждой страны, которую Беларусь хотела бы рассматривать как опорную точку.

В Юго-Восточной Азии Вьетнам – самое близкое для Беларуси государство. И выражается эта близость отнюдь не в километрах. Их-то как раз и много. Расстояние между столицами – около 7,5 тысяч километров. Несмотря на это, во Вьетнаме хорошо знают нашу страну.

По площади Вьетнам лишь наполовину больше Беларуси. Зато по населению превосходит раз в 9 – здесь проживает ни много ни мало 90 миллионов человек. Из них 36 миллионов носят одну фамилию – Нгуен.

Так сложилось, что фамилии вьетнамцев традиционно совпадали с фамилиями императорских династий. Последнюю династию монархов звали Нгуен – вот почему сейчас во Вьетнаме так много однофамильцев.

Кстати, Нгуен – это настоящая фамилия и Хо Ши Мина – революционера и отца нации, которого здесь очень почитают. Именно Дядюшка Хо, как здесь ласково называют Хо Ши Мина, основал Коммунистическую партию Вьетнама, которая до сих пор является главной политической силой в стране.

Проявления коммунизма во Вьетнаме весьма умеренные. Мы находимся на центральной площади столицы этой страны. Площадь называется Бадинь. Она покрыта уютным газоном. Причем именно здесь в 1945 году была провозглашена независимость Вьетнама. Кроме того, сакральность этому месту придает еще и мавзолей Хо Ши Мина, который находится недалеко отсюда.

К мавзолею выстраиваются очереди из желающих посмотреть на Дядюшку Хо. Вокруг – обилие красных флагов. Вроде бы, такая картинка ничем не отличается от наших представлений и воспоминаний о Советском Союзе. Но есть существенные детали, которые позволяют экспертам называть Вьетнам страной с красным капитализмом.

Валерий Садохо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам:

Здесь развиты очень рыночные отношения, частная собственность. Вьетнам пришел к тому, что во Вьетнаме появился миллиардер. Нормальный процесс. Коммунистическая партия Вьетнама никогда не упускала из рук свое важнейшее влияние в стране.

Генеральный секретарь компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в Беларуси с важным визитом уже второй раз. Пять лет назад он прилетал в Минск в качестве руководителя парламента. За эти годы Нгуен Фу Чонг продвинулся по карьерной лестнице на главный пост в стране, а отношения между Беларусью и Вьетнамом практически достигли уровня стратегического партнерства.

Нгуен Фу Чонг, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама:

Мы очень чувствуем к нам братское отношение. Вьетнам всегда придает важное значение взаимодействию с Беларусью. Мы готовы развивать всестороннее сотрудничество, которое способствовало бы укреплению потенциала двух стран.

Визит оказался достаточно насыщенным. Нгуен Фу Чонг провел встречи в Правительстве, Парламенте, посетил Минский автомобильный завод, сходил в музей Великой Отечественной войны.

С президентом Александром Лукашенко гость из Вьетнама обсудил возможности сближения удаленных географически экономик.

Для инвестиций расстояние – не помеха. Работа в Беларуси открывает для вьетнамского бизнеса выход на рынок всего Евразийского экономического союза. В свою очередь именно через Вьетнам отечественные производители могут продвигать свои интересы на весь регион Юго-Восточной Азии.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы договорились о том, что в ближайшее время проведем ряд мероприятий, которые позволят нам осуществить прорыв в отношениях между нашими государствами, и они выйдут на самый высокий уровень партнерства и стратегического сотрудничества. Я благодарен руководству Вьетнама за приглашение посетить вашу дружественную и прекрасную страну. Я думаю, уже в ближайшее время мне удастся осуществить этот визит. Мы обязательно к этому визиту должны подготовить ряд крупных проектов, вокруг которых будет строиться наше торгово-экономическое и другие виды сотрудничества.

Наверняка, обязательным пунктом визита президента Беларуси во Вьетнам станет вот этот завод. Предприятие находится неподалеку от Ханоя, в городке Тянь Хуа. В 2005 году здесь начали выпускать «МАЗы».

Сначала делали только грузовики.

В 2015 году здесь начнут уже собирать и белорусские автобусы. Причем скоро чуть ли не половина запчастей к этой технике будет вьетнамского производства.

Таким образом «МАЗ» получает возможность беспрепятственно поставлять собранные во Вьетнаме автомобили в соседние страны.

Виталий Нехай, директор представительства ОАО «МАЗ» во Вьетнаме:

Здесь активно строятся дороги, особенно трасса Хо Ши Мин – Ханой, основная дорога. Она сейчас реконструируется. Активно развивается туристическая инфраструктура страны. Работы тут для нас очень много. Для нашей техники, в частности.

Стоит помнить, что недра Вьетнама богаты полезными ископаемыми. Здесь есть залежи нефти, газа. В одной из провинций страны находится крупнейшее на территории Юго-Восточной Азии месторождение каменного угля. Имеются также запасы железной руды и металлов. Поэтому востребована карьерная техника. Еще не так давно на рудниках Вьетнама работала тысяча «БелАЗов». Осталось пару сотен. И новых пока не покупают.

Нгуен Анх Диеп, директор компании:

Потенциал для крупных самосвалов во Вьетнаме все-таки есть. И будет еще, существенный. Поэтому рынка хватит на всех.

Еще больше возможностей для белорусских предприятий – в сфере сельского хозяйства. Вьетнам, все-таки, страна аграрная. Именно в сельском хозяйстве задействовано больше всего жителей.

Нгуен Кванг Хунг, директор компании:

Вы знаете, Вьетнам занимает 2 место в мире по поставкам риса, 2 место – по кофе, 2 место по специи – черный перец. Поэтому потенциал очень большой.

В правительстве Вьетнама, можно сказать, есть и лоббист Беларуси. Министр сельского хозяйства Као Дык Фат около девяти лет прожил в нашей стране. Он окончил землеустроительный факультет Белсельхозакадемии и аспирантуру в Горках.

В Горках же у Као Дык Фата родилась и дочь, которую родители назвали Беларусью. Вернувшись на родину, имя ребенка, правда, немного изменили на вьетнамский манер.

Као Дык Фат, министр сельского хозяйства и развития сельской местности Вьетнама:

Я до сих пор я храню самые теплые воспоминания о стране и о народе Беларуси. Я очень признателен всем белорусам, которых встречал во время своей учебы.

Кстати, именно белорусская сельхозтехника в свое время стала чем-то вроде символа возрождения вьетнамского села. В 1987 году выпустили в оборот двухсотдонговую купюру с изображенным на ней трактором «Беларус».

Као Дык Фат, министр сельского хозяйства и развития сельской местности Вьетнама:

В годы проведения программы механизации нашего сельского хозяйства Вьетнам получил белорусские тракторы, которые очень хорошо себя зарекомендовали. Таким образом, они стали для нас воплощением прогресса в аграрной сфере. Именно поэтому было решено использовать изображение вашего трактора на наших деньгах.

Черный «Мерседес», личный водитель и офис в высотке. Данг Ван Хоа – успешный по меркам Вьетнама бизнесмен. Его компания занимается продвижением белорусской водки и продуктов питания из Синеокой.

Данг Ван Хоа, директор компании:

В данный момент уже идет разговор о мясомолочных продуктах.

Вьетнамские дети обучаются удерживать равновесие на сиденье мопеда раньше, чем они перестают пить грудное молоко. Создается впечатление, что на скутерах ездит вся страна. Это, кстати, спасает от пробок.

Главное средство передвижения по Ханою – это скутер. Здесь на них движется вся страна. Причем правил на дорогах нет. Пешеход переходит где хочет, но при этом ему уступают. Есть одно негласное правило – принцип этих каменных джунглей: нужно постоянно сигналить.

Мотоциклы «Минск» – это предмет отдельного культа во Вьетнаме. Здесь есть фан-клуб этой техники, а также множество фирм, которые сдают в аренду такие мотоциклы.

Ву Ван Танг, коллекционер мотоциклов:

«Минск» очень прост в обслуживании и эксплуатации. Если что-то ломается, то с запчастями нет проблем. Наши умельцы легко их делают на основе деталей мотоциклов других моделей.

Про современные минские мотоциклы во Вьетнаме знают мало. Ежегодно в этой стране продают около трех миллионов единиц двухколесной техники. Немного усилий, и на местный рынок могла бы вернуться обновленная линейка белорусских мотоциклов и скутеров.

Данг Ван Хоа, директор компании:

Товар белорусского производства – это самое лучшее сочетание качества и цены. Сами знаете, у каждого вьетнамского юноши была такая мечта – покататься на «Минске» – мотоцикле.

Во Вьетнам до сих пор не добрались рестораны американского фастфуда с гамбургерами. Да они, наверное, и не нужны здесь, ведь и собственная кухня во Вьетнаме достаточно богатая и разнообразная.

Вот, например, особый ресторан, который специализируется на блюдах из змей. Сначала посетитель выбирает кобру, ее взвешивают. Одна потянула на килограмм, стоит она примерно 1 млн 200 тысяч донгов (это около 60 долларов). Разделывая змею, из нее первым делом достают сердце. И пока оно еще бьется, предлагают съесть его сырым в коктейле с водкой и кровью.

Из одной кобры вьетнамские повара готовят сразу около 10 блюд.

Туризм – важная статья экономики Вьетнама. В 2013 году эту страну посетили более четырех миллионов иностранных путешественников.

Природная достопримечательность № 1 во Вьетнаме – это бухта Ха Лонг. Оно означает в переводе место, где дракон опустился в море. По легенде, вся эта красота была сотворена драконом, который своим хвостом расколол берег на тысячи кусочков, которые сейчас представляют собой тысячи островов.

Вьетнамцы верят, что их народ, как и гласят предания, произошел от союза дракона Лак Лонг Куана и феи-птицы Ау Кои. Кстати, имя столицы страны – Ханоя – так и переводится – город взлетающего дракона. Сейчас и сам Вьетнам самое время называть новым азиатским драконом. А Беларуси по силам оседлать этого мифического зверя и с его помощью покорить рынок всей Юго-Восточной Азии.

На вьетнамских деньгах изображен трактор «Беларус», по дорогам разъезжают мотоциклы «Минск», а вьетнамский министр дал своей дочери имя Беларусь