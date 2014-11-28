Новости Украины. Киев останавливает более 250 предприятий на Донбассе. До 28 ноября руководители организаций предлагали свои планы об эвакуации работников, имущества и документов.

До 1 декабря госучреждения должны быть выведены с неподконтрольных Киеву территорий.

Ранее Минэнерго сообщало, что в зоне силовой операции обесточено шесть шахт. О приостановке деятельности на Донбассе сообщили «Укрпочта» и «Украинские железные дороги».

Украинская артиллерия нанесла удар по блокпосту ополченцев в Луганской области. Один человек убит и более 10 получили ранения. За 27 ноября режим прекращения огня нарушался более 10 раз. В Донецке погиб 12-летний школьник. Прямо под ногами у него разорвался снаряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем голландские специалисты собрали все интересующие следствие обломки Боинга под Донецком. Оставшиеся фрагменты самолёта не представляют интереса для расследования причин авиакатастрофы.

Об этом заявили в Совете по безопасности Нидерландов. Там сообщили, что работа организации на месте трагедии закончилась. Сейчас собранные голландскими экспертами обломки находятся в Харькове. К концу следующей недели их отправят в Нидерланды. Там фрагменты лайнера используют для реконструкции части самолета, чтобы определить причину крушения Боинга, жертвами которого стали почти 300 человек.