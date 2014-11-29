Армия Беларуси. Какими войсками будет командовать самый молодой в истории страны министр обороны?

Новый министр обороны (кстати говоря, самый молодой за всю историю белорусских Вооруженных Сил) – явно не политическая фигура. Это профессиональный военный, прошедший путь от «суворовских» погон до генеральских. Хорошо знает армию. И налогоплательщикам, на чьи деньги армия содержится, хотелось бы, наверное, знать: а сколько нынче «штыков» в Беларуси и насколько современны эти «штыки»?

Белорусская армия – это порядка 50 тысяч военных и около 15 тысяч гражданского персонала, около 1,5 тысячи танков, сотни зенитных ракетных комплексов, различные модификации БМП, самоходных артиллерийских установок, тактических ракет, самолетов.

Организационно Вооруженные Силы – это Сухопутные войска, ВВС и войска ПВО, силы специальных операций.

Один из мифов тиражирует, что у белорусских военных исключительно устаревшее оружие. Однако достаточно беглого взгляда на информацию из открытых источников, чтобы понять: значительная доля техники белорусов до сих пор – на вершине в иерархии военных средств. А, к примеру, реактивные системы залпового огня «Смерч», самоходные установки «Мста», ЗРК С-300 либо не имеют аналогов в мире, либо никому не уступают по мощи.

Не случайно на Западе белорусскую армию все чаще причисляют к самым эффективным в регионе.

Сейчас в армии создается автоматизированная система управления. Она позволяет объединить все виды и рода войск. То есть все танки, самолеты, ракетные комплексы действуют в едином информационном поле. С помощью комплексов автоматизации летчики из Беларуси, кстати, одни из первых в мире решили проблему наведения авиации на крылатые ракеты.

Высокие технологии уже связывают рядовых бойцов. В войсках прошел обкатку комплект «Солдат – боевые системы». Он включает в себя цифровую радиостанцию, карманный компьютер, планшет, спутниковую навигацию, электронный компас и нашлемную систему индикации. То есть количество автоматов и пистолетов не изменилось, а результативность и защищенность подразделений на поле боя повысилась почти в три раза.

Следующая высота армии – научить беспилотники напрямую общаться с огневыми средствами. И активное использование «умных машин». Роботизированная техника, такая как «Адунок», уже апробирована на учениях разного уровня.

Белорусская армия – одна из немногих в мире, способная остановить противника в небе даже без самолетов и ПВО.

Да, ракету можно сбить другой ракетой, а можно просто нарушить систему наведения, отправив с помощью небольшого прибора не по адресу. Такое оборудование радиоэлектронной борьбы уже поступило и продолжает поступать на вооружение.

Но если все же оппонент проскользнет сквозь радиоэлектронный щит, то от ЗРК ТОР М2 защита еще не создана. Эта система, пополнившая в Беларуси войска ПВО, способна уничтожать практически все известные воздушные цели: от планирующих авиабомб до вертолетов и самолетов, в том числе выполненных по технологии «Стелс».

При этом сам ЗРК практически неуязвим благодаря высокой мобильности. Ее основа – шасси Минского завода колесных тягачей. К слову, МЗКТ и МАЗ повысили скорость в армии настолько, что ее относят к одной из самых подвижных в Европе.

В 2012 году отечественный колесный парк получил поддержку китайского автопрома. В Беларусь поставлены десятки легковых автомобилей высокой проходимости «Богатырь».

Выпуск бронированных спецавтомобилей налажен уже и в Минске. Используется эта техника в силах специальных операций. Развитие этих войск, можно сказать, находится под контролем главнокомандующего.