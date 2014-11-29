Александр Лукашенко – губернатору Санкт-Петербурга: Мы стараемся решать ваши проблемы, а вы начинаете нас душить

Новости Беларуси. Президент Беларуси провел 27 ноября встречу с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. У самой северной столицы, как и её главы, особый статус. Санкт-Петербург – город федерального значения, а его руководитель наделен полномочиями губернатора. Наверняка поэтому разговор между Александром Лукашенко и Георгием Полтавченко вышел на уровень взаимоотношений между странами.

Так, одной из ключевых в общении стала тема ограничения поставок белорусской мясо-молочной продукции на российский рынок.

Подобное решение накануне принял Россельхознадзор. Глава государства категорически не согласен с подобной позицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Беларуси налажены контакты с 80 регионами России. Санкт-Петербург, конечно, один из них. И один из самых успешных контактов в экономическом смысле. Однако свежие ограничения и запреты России на поставки ряда растительной, а затем и некоторой мясо-молочной белоруской продукции вызывают закономерные вопросы. Поэтому в разговоре с одним из наших крупнейших российских экономических партнеров президент просто не мог обойти эту тему.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если в ближайшее время не будет нормализована торговля между двумя странами в нарушении таможенных соглашений, мы вынуждены будем реагировать. Что это за поведение такое?! У меня складывается впечатление, что на примере Беларуси в очередной раз, взявшись то за газовую трубу, то за нефтяную, а сейчас уже за продовольственные вопросы, хотят показать кому-то или всему миру, проучить кого-то.

Завтра начинаем Евразийский союз, вступаем в него, вступили уже. Он начинает работать. Какие могут быть препятствия в поставках товаров? Мы же договорились, что должны быть прямые беспрепятственные перемещения товаров, грузов, рабочей силы и прочее. Мы фактически одна страна. Зачем вы это делаете? Вы что, специально это делаете, чтобы подхлестнуть цены в Российской Федерации? Мы же поставляем вам продукцию по самым низким ценам. Но дефицит товаров, особенно мясной продукции на рынках России, – это же рост цен. Зачем вы это делаете? Мне вообще это непонятно. При том нас упрекают, не говорят напрямую, что мы перерабатываем сырье, покупаем что-то на Западе. Но мы договорились с президентом России и с премьером, что это не есть нарушение эмбарго. Если бы мы даже покупали мясо или молоко на Западе, перерабатывали у себя, создавали новые продукты, поставляли.

Что греха таить, сегодня, когда у них возникли проблемы, особенно у соседей, они готовы по бросовым ценам это сырье отдавать. И спасибо. 100 млн заработает Беларусь в течение года – это что, деньги? И это что, плохо? Путин говорит: «Вам никто не мешает, перерабатывайте сырье, но прямого транзита не должно быть». Вообще, я не понимаю, что происходит, зачем это надо?

И мы должны договариваться. Если кто-то из ваших хочет погреть руки на ситуации, поднять цену, то это не наша с ним и с вами позиция. Мы народы должны защищать. Сегодня русским людям и россиянам нелегко, цены поднимаются каждый день. Мы стараемся решать ваши проблемы, а вы начинаете нас душить. Нельзя так поступать. Я это говорю публично, потому что дальше уже некуда деваться.

Кстати, Георгий Полтавченко был доверенным лицом Владимира Путина на его первых президентских выборах в 2000 году. И, как пишет российская пресса, обращаться к Путину на «Вы» и по имени - отчеству стал лишь после того, как тот выборы выиграл.

Как и нынешний президент России, Полтавченко начинал карьеру в КГБ СССР, где они и познакомились. В 1990-ые Георгий Сергеевич ушел в политику. Был депутатом, занимал руководящие должности в налоговой полиции, затем являлся полномочным представителем Президента России Ленинградской области, а потом - в Центральном федеральным округе, пока не сменил в Смольном Валентину Матвиенко. Среди увлечений губернатора Санкт-Петербурга — рыбалка и баскетбол. Интересуется историей.

Накануне переговоров с президентом во Дворце Независимости губернатор возложил венок к монументу на площади Победы. Впечатлил и новый музей Великой Отечественной войны в Минске.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга:

Мы вот только что побывали в новом музее Великой Отечественной войны - очень впечатляюще. Просто поздравляю. Мне кажется, такой музей является действительно очень мощным, знаковым символом и белорусского народа, и всего советского народа, который победил в войне. И это память - очень хорошая память. Я вообще хотел бы вас поблагодарить за доброе отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, к блокадникам, которые в Беларуси живут.

А в торговле Беларуси и Санкт-Петербурга российский город вполне может служить положительным примером партнерских отношений.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я посмотрел данные. По итогам 2013 года у нас $1,9 млрд товарооборот. И в этом году мы планируем выйти на $2 млрд товарооборот, тем более что почти 9% за 9 месяцев у нас прирост к уровню прошлого года. Это хорошая тенденция, дай бог, чтобы она была сохранена. Это как ни с одним другим регионом у нас такое сотрудничество. И хорошо, что мы от прямой торговли прямой, это тоже важно, перешли к созданию совместных проектов, прежде всего в сфере промышленной кооперации. Это важное направление, и мы будем его приветствовать, поддерживать. Это проектах по созданию пассажирской, дорожно-строительной, коммунальной техники, а также поставках ее из Беларуси к вам в Санкт-Петербург, если это нужно.

Хорошо продается в Санкт-Петербург белорусское продовольствие, сельскохозяйственное сырье. Поставки туда это вообще десятая часть всего объема отечественного продэкспорта в Россию. Сейчас прорабатывается возможность увеличения потока товаров в торговые сети Питера. Идет работа по развитию совместных белорусского-российских предприятий по производству лифтов, двигателей, электротехники, строительству молочно-товарных ферм на инвестиции Санкт-Петербургских бизнесменов.

Все идеи и возможные проекты сегодня, 27 ноября, представили на седьмом заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. Подписали и несколько соглашений, которые посодействуют наращиванию бизнес-контактов и прибыли для обеих сторон.