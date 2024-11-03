США ведут холодную войну через санкции – политолог из Швейцарии

На полях Минской конференции по безопасности нам удалось пообщаться с журналистом и политологом из Швейцарии, который открыто рассказал, как в его стране смотрят на санкции, почему Швейцария теряет нейтралитет и, в конце концов, не страшно ли ему было вырваться из райского сада в евразийские джунгли.
Ольга Коршун, США:
Когда Президент выступал на конференции, он обозначил ряд проблем, которые стоят перед Евразией, в том числе санкции. Санкции вводят и против Беларуси, и против ряда других стран. Как вы лично относитесь к санкционной политике? Приводит ли она к тем результатам, к которым стремятся авторы такой политики?
Ги Меттан, руководитель Женевского института многополярности (Швейцария):
Я категорически против санкций. Потому что санкции могут навредить, они могут убить. Если вы помните случай в Ираке в 1990-х годах, 500 тысяч детей были убиты санкциями. Поэтому мы не можем согласиться с односторонними санкциями, которые не одобрены Организацией Объединенных Наций. А в случае с Беларусью эти санкции не были одобрены Генассамблеей. К сожалению, я должен сказать, что западные страны, в основном Америка, воспринимают санкции как своего рода войну. Они пытаются получить горячие войны, бомбардировки, вторжения, как в Ираке, в Сирии, в Ливии. Но когда они этого не получают, то, скажем так, ведут холодную войну через санкции. Так что это действительно военное государство и новый способ отрицания дипломатии, отрицания дискуссий, переговоров. И мы можем только сожалеть об этом состоянии. Сейчас против России введено 22 тысячи санкций. Против Ирана – около 6 тысяч. Беларусь находится на пятом месте в мировом чемпионате по санкциям, и я думаю, что мы должны бороться против такого образа действий.
Полное интервью читайте здесь.