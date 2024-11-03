США ведут холодную войну через санкции – политолог из Швейцарии

На полях Минской конференции по безопасности нам удалось пообщаться с журналистом и политологом из Швейцарии, который открыто рассказал, как в его стране смотрят на санкции, почему Швейцария теряет нейтралитет и, в конце концов, не страшно ли ему было вырваться из райского сада в евразийские джунгли.

Ольга Коршун, США:

Когда Президент выступал на конференции, он обозначил ряд проблем, которые стоят перед Евразией, в том числе санкции. Санкции вводят и против Беларуси, и против ряда других стран. Как вы лично относитесь к санкционной политике? Приводит ли она к тем результатам, к которым стремятся авторы такой политики?