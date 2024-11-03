Ги Меттан: мигранты – оружие Запада, это способ напасть на Россию и Беларусь

На полях Минской конференции по безопасности нам удалось пообщаться с журналистом и политологом из Швейцарии, который открыто рассказал, как в его стране смотрят на санкции, почему Швейцария теряет нейтралитет и, в конце концов, не страшно ли ему было вырваться из райского сада в евразийские джунгли.

Ольга Коршун, СТВ:

Наши пограничники каждую неделю точно находят трупы нелегальных мигрантов, которых на сопредельной стороне избивают и выбрасывают на нашу территорию. Как на эту проблему смотрит Европа? В Европе вообще об этом знают, что на самом деле происходит?

Ги Меттан, руководитель Женевского института многополярности (Швейцария):

Да, это сложный вопрос, потому что нелегальные мигранты повсюду. Они также приходят с юга, со Средиземного моря, и это глобальная проблема. Мигрантов используют как инструмент, как оружие. На мой взгляд, это способ напасть на Россию или Беларусь, сказав: «О, вы позволяете нелегальным мигрантам въезжать в Европу». Это оружие, которое Запад использует для того, чтобы попытаться воевать против Беларуси и России. Это очень противоречиво, потому что, с другой стороны, европейские страны говорят: «О, мы должны приветствовать мигрантов, потому что они люди». И это правда. Люди имеют право приезжать, и если вы критикуете миграцию в Европе, вас называют популистом, фашистом и, знаете, бесчеловечным. Но в то же время, когда мигранты приезжают из Беларуси в Польшу, это невозможно. Так что это совершенно нелогично, но именно поэтому это доказательство, что мигрантов используют в качестве оружия против таких стран, как Беларусь или Россия.