Почему Швейцария теряет нейтралитет и что в Европе думают про санкции? Откровенный разговор с политологом из ЕС

На полях Минской конференции по безопасности нам удалось пообщаться с журналистом и политологом из Швейцарии, который открыто рассказал, как в его стране смотрят на санкции, почему Швейцария теряет нейтралитет и, в конце концов, не страшно ли ему было вырваться из райского сада в евразийские джунгли. Интервью с руководителем Женевского института многополярности Ги Меттаном.

Ольга Коршун, СТВ:

Многие эксперты на полях конференции говорили о том, что Минская конференция по безопасности может стать альтернативой Мюнхенской конференции. Вы с этим согласны? Ги Меттан, руководитель Женевского института многополярности (Швейцария):

Я не думаю, что есть конкуренция между Мюнхенской и Минской конференциями. И то, и другое может быть полезно. Минская конференция является новой, она привлекает новых участников дискуссии, новые страны, которые не участвуют в Мюнхенской конференции. Важно дать слово тем странам, которые были исключены из Мюнхена. И в этом смысле я считаю минскую инициативу по проведению конференции по безопасности очень-очень важной. Ольга Коршун:

Когда Президент выступал на конференции, он обозначил ряд проблем, которые стоят перед Евразией, в том числе санкции. Санкции вводят и против Беларуси, и против ряда других стран. Как вы лично относитесь к санкционной политике? Приводит ли она к тем результатам, к которым стремятся авторы такой политики? Ги Меттан:

Я категорически против санкций. Потому что санкции могут навредить, они могут убить. Если вы помните случай в Ираке в 1990-х годах, 500 тысяч детей были убиты санкциями. Поэтому мы не можем согласиться с односторонними санкциями, которые не одобрены Организацией Объединенных Наций. А в случае с Беларусью эти санкции не были одобрены Генассамблеей. К сожалению, я должен сказать, что западные страны, в основном Америка, воспринимают санкции как своего рода войну. Они пытаются получить горячие войны, бомбардировки, вторжения, как в Ираке, в Сирии, в Ливии. Но когда они этого не получают, то, скажем так, ведут холодную войну через санкции. Так что это действительно военное государство и новый способ отрицания дипломатии, отрицания дискуссий, переговоров. И мы можем только сожалеть об этом состоянии. Сейчас против России введено 22 тысячи санкций. Против Ирана – около 6 тысяч. Беларусь находится на пятом месте в мировом чемпионате по санкциям, и я думаю, что мы должны бороться против такого образа действий. Ольга Коршун:

Но если санкции могут вводить только на Совбезе ООН, и мы все понимаем, весь мир понимает, что это незаконные санкции, почему тогда международные организации так открыто не выступают против такой политики США и коллективного Запада?

Ги Меттан:

Проблема в том, что международное сообщество заблокировано в Совете Безопасности голосованием США. На этой неделе Генассамблея ООН проголосовала за отмену санкций против Кубы, которая находится под санкциями уже 65 лет. И только две страны выступили против. Это США и Израиль. Одна воздержалась, это была Молдова. А остальные 187 стран высказались за отмену, но это на деле ничего не изменило. Ведь это всего лишь консультативное голосование, оно не имеет никакого эффекта. Ольга Коршун:

Швейцария, страна, которую вы представляете, долгое время держала нейтралитет в самых разных вопросах, тем не менее Берн присоединился к санкциям буквально на этой неделе, он одобрил очередной пакет санкций против Беларуси и России. Почему Швейцарии пришлось отказаться от такого важного политического курса? Почему ей все сложнее держать свой нейтралитет? Ги Меттан:

Это большой удар по швейцарскому нейтралитету и суверенитету, но мы были вынуждены это сделать. Под давлением. У нас нет возможности свободно ввозить товары или экспортировать, потому что у нас нет моря, нет гавани, таким образом, половина нашей экономики зависит от отношений с соседями. И еще, если вы посмотрите на финансовую систему, которая довольно сильна в Швейцарии, наши банки используют доллар. Так что она бы рухнула без использования этой валюты. Но примерно через год у нас состоится референдум с просьбой вернуться к новому жесткому нейтралитету. И я довольно оптимистично настроен в отношении того, что большинство граждан Швейцарии проголосуют за нейтралитет.

Ольга Коршун:

Еще одна проблема, кроме санкций, которая остро стоит и перед нами, и перед Европейским союзом, – это миграция. Наши пограничники каждую неделю точно находят трупы нелегальных мигрантов, которых на сопредельной стороне избивают и выбрасывают на нашу территорию. Как на эту проблему смотрит Европа? В Европе вообще об этом знают, что на самом деле происходит? Ги Меттан:

Да, это сложный вопрос, потому что нелегальные мигранты повсюду. Они также приходят с юга, со Средиземного моря, и это глобальная проблема. Мигрантов используют как инструмент, как оружие. На мой взгляд, это способ напасть на Россию или Беларусь, сказав: «О, вы позволяете нелегальным мигрантам въезжать в Европу». Это оружие, которое Запад использует для того, чтобы попытаться воевать против Беларуси и России. Это очень противоречиво, потому что, с другой стороны, европейские страны говорят: «О, мы должны приветствовать мигрантов, потому что они люди». И это правда. Люди имеют право приезжать, и если вы критикуете миграцию в Европе, вас называют популистом, фашистом и, знаете, бесчеловечным. Но в то же время, когда мигранты приезжают из Беларуси в Польшу, это невозможно. Так что это совершенно нелогично, но именно поэтому это доказательство, что мигрантов используют в качестве оружия против таких стран, как Беларусь или Россия. Ольга Коршун:

На этой конференции многие выступали. Глава нашего государства выступал, представители и Сербии, и Венгрии, Запада. Было много высказано инициатив, мыслей, предложений. Это найдет отклик на Западе? Наверное, больше к западным государствам мы здесь все и обращались.