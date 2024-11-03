Почему Швейцария теряет нейтралитет и что в Европе думают про санкции? Откровенный разговор с политологом из ЕС
На полях Минской конференции по безопасности нам удалось пообщаться с журналистом и политологом из Швейцарии, который открыто рассказал, как в его стране смотрят на санкции, почему Швейцария теряет нейтралитет и, в конце концов, не страшно ли ему было вырваться из райского сада в евразийские джунгли.
Интервью с руководителем Женевского института многополярности Ги Меттаном.
Ольга Коршун, СТВ:
Многие эксперты на полях конференции говорили о том, что Минская конференция по безопасности может стать альтернативой Мюнхенской конференции. Вы с этим согласны?
Ги Меттан, руководитель Женевского института многополярности (Швейцария):
Я не думаю, что есть конкуренция между Мюнхенской и Минской конференциями. И то, и другое может быть полезно. Минская конференция является новой, она привлекает новых участников дискуссии, новые страны, которые не участвуют в Мюнхенской конференции. Важно дать слово тем странам, которые были исключены из Мюнхена. И в этом смысле я считаю минскую инициативу по проведению конференции по безопасности очень-очень важной.
Ольга Коршун:
Когда Президент выступал на конференции, он обозначил ряд проблем, которые стоят перед Евразией, в том числе санкции. Санкции вводят и против Беларуси, и против ряда других стран. Как вы лично относитесь к санкционной политике? Приводит ли она к тем результатам, к которым стремятся авторы такой политики?
Ги Меттан:
Я категорически против санкций. Потому что санкции могут навредить, они могут убить. Если вы помните случай в Ираке в 1990-х годах, 500 тысяч детей были убиты санкциями. Поэтому мы не можем согласиться с односторонними санкциями, которые не одобрены Организацией Объединенных Наций. А в случае с Беларусью эти санкции не были одобрены Генассамблеей. К сожалению, я должен сказать, что западные страны, в основном Америка, воспринимают санкции как своего рода войну. Они пытаются получить горячие войны, бомбардировки, вторжения, как в Ираке, в Сирии, в Ливии. Но когда они этого не получают, то, скажем так, ведут холодную войну через санкции. Так что это действительно военное государство и новый способ отрицания дипломатии, отрицания дискуссий, переговоров. И мы можем только сожалеть об этом состоянии. Сейчас против России введено 22 тысячи санкций. Против Ирана – около 6 тысяч. Беларусь находится на пятом месте в мировом чемпионате по санкциям, и я думаю, что мы должны бороться против такого образа действий.
Ольга Коршун:
Но если санкции могут вводить только на Совбезе ООН, и мы все понимаем, весь мир понимает, что это незаконные санкции, почему тогда международные организации так открыто не выступают против такой политики США и коллективного Запада?
Ги Меттан:
Проблема в том, что международное сообщество заблокировано в Совете Безопасности голосованием США. На этой неделе Генассамблея ООН проголосовала за отмену санкций против Кубы, которая находится под санкциями уже 65 лет. И только две страны выступили против. Это США и Израиль. Одна воздержалась, это была Молдова. А остальные 187 стран высказались за отмену, но это на деле ничего не изменило. Ведь это всего лишь консультативное голосование, оно не имеет никакого эффекта.
Ольга Коршун:
Швейцария, страна, которую вы представляете, долгое время держала нейтралитет в самых разных вопросах, тем не менее Берн присоединился к санкциям буквально на этой неделе, он одобрил очередной пакет санкций против Беларуси и России. Почему Швейцарии пришлось отказаться от такого важного политического курса? Почему ей все сложнее держать свой нейтралитет?
Ги Меттан:
Это большой удар по швейцарскому нейтралитету и суверенитету, но мы были вынуждены это сделать. Под давлением. У нас нет возможности свободно ввозить товары или экспортировать, потому что у нас нет моря, нет гавани, таким образом, половина нашей экономики зависит от отношений с соседями. И еще, если вы посмотрите на финансовую систему, которая довольно сильна в Швейцарии, наши банки используют доллар. Так что она бы рухнула без использования этой валюты. Но примерно через год у нас состоится референдум с просьбой вернуться к новому жесткому нейтралитету. И я довольно оптимистично настроен в отношении того, что большинство граждан Швейцарии проголосуют за нейтралитет.
Ольга Коршун:
Еще одна проблема, кроме санкций, которая остро стоит и перед нами, и перед Европейским союзом, – это миграция. Наши пограничники каждую неделю точно находят трупы нелегальных мигрантов, которых на сопредельной стороне избивают и выбрасывают на нашу территорию. Как на эту проблему смотрит Европа? В Европе вообще об этом знают, что на самом деле происходит?
Ги Меттан:
Да, это сложный вопрос, потому что нелегальные мигранты повсюду. Они также приходят с юга, со Средиземного моря, и это глобальная проблема. Мигрантов используют как инструмент, как оружие. На мой взгляд, это способ напасть на Россию или Беларусь, сказав: «О, вы позволяете нелегальным мигрантам въезжать в Европу». Это оружие, которое Запад использует для того, чтобы попытаться воевать против Беларуси и России. Это очень противоречиво, потому что, с другой стороны, европейские страны говорят: «О, мы должны приветствовать мигрантов, потому что они люди». И это правда. Люди имеют право приезжать, и если вы критикуете миграцию в Европе, вас называют популистом, фашистом и, знаете, бесчеловечным. Но в то же время, когда мигранты приезжают из Беларуси в Польшу, это невозможно. Так что это совершенно нелогично, но именно поэтому это доказательство, что мигрантов используют в качестве оружия против таких стран, как Беларусь или Россия.
Ольга Коршун:
На этой конференции многие выступали. Глава нашего государства выступал, представители и Сербии, и Венгрии, Запада. Было много высказано инициатив, мыслей, предложений. Это найдет отклик на Западе? Наверное, больше к западным государствам мы здесь все и обращались.
Ги Меттан:
Тоже хороший вопрос, но я довольно пессимистичен, к сожалению, потому что сейчас, вы знаете, мосты разрушены. Запад исключает белорусских дипломатов, российских дипломатов, иранских дипломатов. Там невозможно услышать такие голоса, как голос Президента Лукашенко, Путина или других мировых лидеров. Наши СМИ отвергли их точку зрения. Как журналист я пытался высказать более сбалансированное мнение о ситуации в мире и объяснить контекст, почему все происходит именно так. Но это почти невозможно опубликовать в основных СМИ, и то же самое касается политиков.
Ольга Коршун:
Так и хочется спросить. Как вы осмелились приехать в Беларусь на конференцию, еще и открыто выступать со своей позицией? В Швейцарии ваша позиция насколько популярна? Много ли простых людей разделяют вашу позицию? Есть ли у них понимание, что на самом деле происходит, а не только то, что им говорят с высоких трибун?
Ги Меттан:
Некоторые СМИ обрушиваются на меня с критикой. В прошлом году я был здесь, в Беларуси, дал интервью белорусскому телеканалу. И в итоге получил целую страницу в швейцарских СМИ, где меня критиковали просто потому, что я был здесь, несколько раз критиковал швейцарский нейтралитет и так далее. Но в любом случае я не стесняюсь высказывать свое мнение, и это важно. По крайней мере на данный момент это возможно. Поэтому я не слишком напуган потенциально негативной реакцией.