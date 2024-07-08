США объявили о дополнительной военной помощи Украине. Как это повлияет на ситуацию?

США планируют укрепить противовоздушную систему Украины, об этом заявил представитель Администрации Штатов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что конкретные меры озвучат на саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет на следующей неделе. Кроме того, Америка продолжит поддерживать Киев в вопросах оснащения армии. Однако открытый вопрос: за счет чьих средств?

Согласно подсчетам Кильского института мировой экономики, к началу 2024 года общеевропейская помощь обогнала американскую и достигла 144 миллиардов евро. Как отмечают эксперты, Америка все ближе к достижению основной цели украинского конфликта – ослаблению экономики Евросоюза. Однако все больше государств ЕС начинают ставить вопрос помощи Киеву под сомнение. На этом фоне, а также, учитывая предстоящие выборы в США, Вашингтон ищет повод для эскалации. В первую очередь через вовлечение Беларуси.