США объявили о дополнительной военной помощи Украине. Как это повлияет на ситуацию?

США планируют укрепить противовоздушную систему Украины, об этом заявил представитель Администрации Штатов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
США планируют укрепить противовоздушную систему Украины, об этом заявил представитель Администрации Штатов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что конкретные меры озвучат на саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет на следующей неделе. Кроме того, Америка продолжит поддерживать Киев в вопросах оснащения армии. Однако открытый вопрос: за счет чьих средств?
Согласно подсчетам Кильского института мировой экономики, к началу 2024 года общеевропейская помощь обогнала американскую и достигла 144 миллиардов евро. Как отмечают эксперты, Америка все ближе к достижению основной цели украинского конфликта – ослаблению экономики Евросоюза. Однако все больше государств ЕС начинают ставить вопрос помощи Киеву под сомнение. На этом фоне, а также, учитывая предстоящие выборы в США, Вашингтон ищет повод для эскалации. В первую очередь через вовлечение Беларуси.
Лукашенко: мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся – знаем, к чему это приведет. Подробности.
Так, на белорусско-украинской границе участились провокации. В частности, заброска беспилотников со взрывчаткой. Подобные маневры успешно пресекаются. Как отметил глава государства, белорусские пограничники переведены на усиленную охрану государственной границы. Развернуты силы специальных операций и другие подразделения разведки. Белорусские военные перекрыли направления вероятного движения противника.
Петр Петровский, политолог:
Они заинтересованы в расширении зоны конфликта за счет белорусской территории, дестабилизации ситуации, но белорусская сторона работает максимально дипломатично. И этот элемент сделал свое дело. Он остудил эти горячие головы. Смог включить рациональность. И фактически эта тонкая военная дипломатия сегодня решила вопрос попытки эскалации через усиленную милитаризацию пограничной зоны с Беларусью. Мы это сейчас наблюдаем.
Беларусь не намерена вступать в вооруженное противостояние, как и рисовать красные линии. Как неоднократно предупреждал Александр Лукашенко, ответ на агрессию в нашу сторону будет резким и жестким. Военный парад, который прошел на неделе, в этом плане показателен. В нем приняли участие в том числе «Искандеры».