Военный эксперт: ШОС во многом приобретает квазиглобальный характер

Александр Степанов, военный и политический эксперт:

ШОС во многом приобретает квазиглобальный характер, потому что распространение влияния организации с учетом новых стран-участниц крайне высокое. Взять пример Беларуси и ее партнерские связи со странами Латинской Америки, Африки. Это все приобретает синергетический эффект. И как мне видится, ключевая задача – расширить контур взаимодействия, распространить его влияние в страны Юго-восточной Азии. А как мы знаем ряд стран находится сейчас в качестве стран-партнеров, наблюдателей при организации. И это очень важный пример, потому что и со странами Ближнего Востока необходимо в этом направлении вести диалог.

Какое место Беларуси отводят в ШОС – взгляд из Китая читайте здесь.

На сегодня ключевые игроки Персидского залива также взаимодействуют с ШОС. И как мне видится, самым важным шагом для следующего углубления этих интеграционных процессов – это создание условий, чтобы не было военного присутствия вне региональных игроков. И тут речь может идти о военных базах на Ближнем Востоке, странах Юго-восточной Азии. Мы способны самостоятельными инструментами решать свои задачи. И это показала практика эффективного противодействия терроризму, в том числе странах Центральной Азии, борьбе с распространением наркотиков. Эти инструменты уже существуют, механизмом межведомственного взаимодействия они оттачиваются ежегодно. Поэтому я не вижу никаких географических рамок, и наша организация, как было обозначено многими лидерами, открыта для взаимодействия с зарубежными партнерами и, как я вижу, готова к расширению этого взаимодействия. Но пока крайне важно обеспечить безопасность именно евразийского пространства.