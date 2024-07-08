Делегация МИД Беларуси продолжает работу в Китае

Беларусь и Китай развивают всепогодное и стратегическое партнерство. Плотные контакты поддерживаются на всех уровнях, чтобы способствовать дальнейшему стабильному развитию наших отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для закрепления договоренностей, достигнутых Александром Лукашенко и Си Цзиньпином во время астанинского саммита ШОС в Китае продолжает работу делегация МИД Беларуси. Ее возглавляет министр Максим Рыженков.

В повестке 4-дневного визита все вопросы текущего состояния дел: как политико-дипломатического, так и экономического характера. Ключевая встреча предстоит с руководителем МИД КНР Ван И. Уже состоялись протокольные, но весьма важные официальные мероприятия, связанные с торжественным поднятием государственного флага Беларуси в штаб-квартире ШОС в Пекине. На саммите в Астане наша страна стала полноправным 10-м членом этой организации.