Делегация МИД Беларуси продолжает работу в Китае

Беларусь и Китай развивают всепогодное и стратегическое партнерство. Плотные контакты поддерживаются на всех уровнях, чтобы способствовать дальнейшему стабильному развитию наших отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Китай развивают всепогодное и стратегическое партнерство. Плотные контакты поддерживаются на всех уровнях, чтобы способствовать дальнейшему стабильному развитию наших отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для закрепления договоренностей, достигнутых Александром Лукашенко и Си Цзиньпином во время астанинского саммита ШОС в Китае продолжает работу делегация МИД Беларуси. Ее возглавляет министр Максим Рыженков.
В повестке 4-дневного визита все вопросы текущего состояния дел: как политико-дипломатического, так и экономического характера. Ключевая встреча предстоит с руководителем МИД КНР Ван И. Уже состоялись протокольные, но весьма важные официальные мероприятия, связанные с торжественным поднятием государственного флага Беларуси в штаб-квартире ШОС в Пекине. На саммите в Астане наша страна стала полноправным 10-м членом этой организации.
Чжан Мин, генеральный секретарь ШОС:
В этот особый день от имени секретариата ШОС и от себя лично хотел бы передать самые теплые поздравления нашим белорусским коллегам, а также благодарность всем гостям, присутствующим на сегодняшней церемонии. Беларусь всегда была важным игроком на международной арене, а также важным и активным членом семьи ШОС. Присоединение Беларуси к ШОС не только еще больше укрепит нашу организацию, но и придаст новый импульс сотрудничеству внутри ШОС. Мы высоко ценим оказанное Беларусью доверие и признание ШОС. Мы также признаем позитивный вклад Беларуси в укрепление регионального мира и развития.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Когда поднимается флаг моей Родины, я всегда испытываю чувство гордости. Сегодня оно особенно сильное, потому что белорусский флаг поднят перед секретариатом столь уважаемой международной организации. Уверен, что он будет гордо реять здесь долгие годы. Ведь ШОС – это организация, устремленная в будущее.
Визит делегации МИД Беларуси в Китай проходит по 9 июля. Ожидаются встречи и переговоры в международном отделе центрального комитета Компартии КНР. О реализации совместных проектов («Великий камень», БНБК) речь пойдет в агентстве по развитию. Запланировано также посещение нескольких предприятий.